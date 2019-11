Apaydın: 'Cezalar caydırıcı olmalı'

İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı haftalık yönetim kurulu toplantısını dün gerçekleştirdi. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan İlçe Başkanı Yücel Apaydın, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, “Öğretmenlik meslek değil, millete hizmet olarak görülmeli. 24 Kasım Pazar günü geleceğimizin teminatı, eğiten ve öğreten, milletimizin kahraman ve fedakar neferlerinin yani öğretmenlerimizin günüydü. Başta başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Öğretmenlik iş olarak değil, para kazanmak için meslek olarak değil, çocuklarımıza ve milletimize hizmet olarak görülmeli. Geleceğimiz için görevi uğruna gözünü kırpmadan şehit olan öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kutsal öğretmenlik mesleğini seçerek okuyan ve görev almak için yanıp tutuşan, atanamayan genç öğretmenlerimiz için bir an önce görevlerine başlamasını umut ediyoruz. Öğretmenlik İyi Parti iktidarında hak ettiği değeri yeniden bulacak ve eskisi gibi en itibarlı mesleklerden birisi olacaktır. Biz öğretmenlerimizden doğayı korumayı, yeşili sevmeyi ve insanlara saygı göstermeyi öğrendik. Ne yazık ki Ak Parti döneminde bu ulvi duygular yok oldu” dedi.

‘TERMİK SANTRALLER KANSER EDİYOR’

15 termik santralin bacalarına filtre takılma süresinin uzatılmasını da sert bir dille eleştiren Apaydın, “Özelleştirilen 15 termik santralin bacalarına filtre takılması için 1 Aralık 2019 tarihine kadar süre verilmişti. Bugüne kadar her zaman gücün ve sermayenin yanında olan, onların gücüne güç parasına para katması için her türlü kolaylığı sağlayanlar ne yazık ki bu süreyi iki buçuk yıl uzattı. Yani dediler ki, ‘toprağınız, havanız, suyunuz, çocuklarınız zehirlenmeye devam etsin. Benim yandaşımın, benim zenginimin parası eksilmesin.’ Bu dönemde en çok yaşadığımız, hep yaşadığımız bu ve benzeri şeyler. Çünkü bu iktidar bugüne kadar büyük sermaye sahiplerinin ve şirketlerin devlete olan borçlarını silerek işlerini kolaylaştırdı. Ancak vatandaşın en ufak borcunda icraya vererek cezalandırma yoluna gitmiştir” diye konuştu.

ÇAĞLAR’A ÇİÇEK VERİP TEŞEKKÜR ETTİ

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerden de söz eden Apaydın, “Tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Kakları Kurulu ve bizlerin katılımı ile birlik ve beraberlik içerisinde bir organizasyon gerçekleştirdik. Kadına yönelik şiddete karşı tek ses olarak ‘dur’ dedik. Şiddete maruz kalan kadınlarımızın aileleri, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli dernekler de katılım sağlayarak bir farkındalık yarattı. Kadına yapılan şiddet yalnızca kadına değil tüm insanlığa ve geleceğimize yapılmaktadır. Kadına ve çocuğa yönelik her türlü şiddeti, tacizi ve tecavüzü lanetliyoruz. Devleti yönetenlerin, kanun uygulayıcıların, suçu işleyenlere hak ettiği cezayı vermelerini ve cezaların caydırıcı olması gerektiğini söylüyoruz” ifadelerini kullandı. Apaydın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında emekleriyle öne çıkan İyi Parti üyesi Aynur Kaya Çağlar’a teşekkür etti, hediye ve çiçek armağan etti.