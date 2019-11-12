Apaydın: ‘Borç yiğidin kamçısıydı şimdi intiharların sebebi’

10 KASIM'DA tüm Türk milletinin Anıtkabir’e akın ettiğini söyleyen Apaydın, “10 Kasım’da Atatürk’ü anarken Osmanlı’yı öne çıkarmaya çalışan ve yapılan harf inkılabını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeyi gerçek gündeminden uzak tutuyor. Ülkenin gerçek gündemi açlık, yoksulluk ve sefalettir” dedi. Apaydın, “10 Kasım’da Atatürk’ü anarken Osmanlı’yı öne çıkarmaya çalışan ve yapılan harf inkılabını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeyi gerçek gündeminden uzak tutuyor. Ülkenin gerçek gündemi açlık, yoksulluk ve sefalettir. Eskiden borç yiğidin kamçısıydı, artık borç yiğidin intihar sebebi. Asıl sorun, halkın gelecek kaygısı, umudunu yitirmiş gençlik, özellikle okumuş işsizler ordusu, çocuğunu ve ailesini geçindirememek kaygısıdır” diye konuştu.

‘KAÇ KİŞİ DAHA İNTİHAR EDECEK?’

Apaydın, “Hükümetin maharetli bürokratları ile işine geldiği gibi hesaplayıp uyduruk rakamlarla enflasyonu düşük göstermesi vatandaşın sorunlarına çare olmuyor. Sizin bu ülkenin gerçeklerini anlamanız için kaç kişi daha intihar edecek? Kaç kişi daha cinnet getirecek? Kaç aile daha yoksulluktan parçalanacak? İnsanlar çaresizlikten hayatlarına son verirken, hükümet ‘itibarın israfı olmaz’ zihniyetiyle yoluna devam ediyor. Dünya beşten büyük ama unuttuğunuz bir şey var, dünya da sizin etrafınızda dönmüyor. Ülkede her şeyi paradan ibaret hale getirdiniz. Biz ‘Umut var, çare var’ dedikçe, siz görmezden geldiniz. Vatandaşın iyiliği için olan her şeyi yok saydınız. İşler kötü gidince ‘Halkım’ dediniz. Başka zaman olunca halkı yok saydınız. Eskiden borç yiğidin kamçısıydı, artık borç yiğidin intihar sebebi” dedi.

