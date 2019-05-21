Apaydın: 'Belediye çalışanları istifaya zorlanıyor’

TOPLANTI sonrasında basına açıklamada bulunan İlçe Başkanı Yücel Apaydın, "Türkiye Cumhuriyeti parti devleti olma yolunda ilerliyor" dedi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının ve bir ulusun yeniden doğuşunu başlatmasının 100. yılının Alanya’da da kutlandığını söyleyen Apaydın, “Samsun’da yapılan kutlamalarda ülkenin Cumhurbaşkanı’nın bir parti lideri olarak değil, ülkenin lideri olarak bu kutlamaları sevk ve idare etmesini isterdik. Çünkü ülkemiz gittikçe parti devletine dönüşmenin sıkıntılarını daha fazla hissediyor ve yaşıyor” dedi. Bunu Alanya’da da belediye başkanlığı anlamında yaşadıklarını savunan Apaydın, “Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel hâlâ seçimin hesaplarını yapıyor. Seçim sürecindeki şartları, davranışları göz önüne alarak uygulamalar yapıyor. Çalışanlara baskı yaparak istifaya zorluyor. Ya da daha kötü şartlarda çalışmalarını sağlayarak onların cayması yoluna gidiyor. Bu durum Alanya’ya yakışmıyor. Belediye Başkanı’nın, masum edayla geldiği belediye başkanlığı makamında zalimleşmemesini tavsiye ediyoruz. Şehrin diğer sorunlarıyla, bugüne kadar yapmadığı hizmetlerle ilgilenmesini bekliyoruz” dedi.



Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2019, 01:05