Apaydın: 'Adayımız 2 haftaya belli olur'

YARIN Ankara'da grup toplantısına katılacaklarını söyleyen Apaydın, "Bugün itibariyle bir Ankara yolculuğu yapacağız. Grup toplantımıza katılıp genel başkanımızı ve genel başkan yardımcılarımızı ziyaret edeceğiz. Bu ziyarette yerel seçimlerle ilgili hazırladığımız dosyayı sunacağız. Bu dosyada isimden ziyade yakın dönemdeki seçim sonuçları ve seçimlerin alınamamasnın sebepleri var. Kimlerle nasıl yola çıkarsak başarılı olacağımıza dair bir rapor sunacağız" diye konuştu.

'KEŞKE İKTİDAR İSTİKRARLI OLSA'

Ayrıca Rahip Brunson'un serbest kalmasına ilişkin bir açıklama yapan Apaydın, "Ülke gündeminde bir papaz konusu var. Papazın biri bizde biri Amerika'daydı. Şimdi biz de sadece sinek ikilisi kaldı. Keşke bizi idare edenler istikrarlı olsa, söylenenlerin arkasında dursa, Türkiye'nin itibarı korunsa. Biz de milli duygularla ülkemizi yönetenlere saygı duysak. Fakat her ne hikmetse her seferinde dik durulacağını düşündüğümüz her konuda geri adım atılıyor ve bizim vicdanlarımız yaralanıyor. Bu konuda üzgünüz yapacak bir şey yok. Ülkemizle ilgili gelişmeleri bekleyip birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.