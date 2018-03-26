Apaydın 1 Nisan'da kongreye gidiyor

Haber: Alper KUTAY

MERAL Akşener liderliğinde kurulan İyi Parti, ilk kurultayını 1 Nisan'da Ankara’da gerçekleştirecek. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, bugüne kadar eşine az rastlanmış bir kurultayın kendilerini beklediğini belirterek, “Türkiye bizi izleyecek” dedi. Antalya İl Teşkilatı ve Alanya İlçe Teşkilatı’nın da kurultay ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Apaydın, kurultay programının birkaç gün içinde partililere duyurulacağını söyledi. Yönetim kurulu oluşturma çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Yücel Apaydın, “Alanya’ya yakışır bir İyi Parti yönetimi oluşturulacak. Yönetim onaylandıktan sonra Alanya’da da yoğun bir çalışma dönemi başlayacak. Genel Başkanımız Meral Akşener de Alanya’ya büyük önem veriyor ve gelişmeleri takip ediyor. İyi Parti, Türkiye’nin ve Alanya’nın partisi olacak” diye konuştu.

