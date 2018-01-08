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‘Antalya’yı kesinlikle alacağız’

Ahmet Kumbul'u destekleyen Ali Takavüt, "2019'da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacağız" dedi

‘Antalya’yı kesinlikle alacağız’

Ahmet Kumbul'u destekleyen Ali Takavüt, "2019'da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacağız" dedi

08 Ocak 2018 Pazartesi 19:28
‘Antalya’yı kesinlikle alacağız’
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavüt, Pazar günü gerçekleştirilen CHP Antalya İl Kongresi’ni değerlendirdi. “İl başkanımızın her türlü emrine hazırız” diyen Takavüt, 2019 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni alacaklarından emin olduklarını söyledi. Kongrenin bayram havasında geçtiğini söyleyen Takavüt, “Antalya’da, delegelerin büyük çoğunluğunun katılımıyla bayram havasında bir kongre gerçekleştirdik. CHP’nin Antalya’da örnek bir kongre yapmasından dolayı çok mutlu oldum, gurur duydum. En ufak bir sataşma, kargaşa olmadı. Dört adayımız vardı, biri diğerinin lehine çekildi ve üçü yarıştı. Ben üç arkadaşımızı da çok yakından tanıyorum. Mustafa Erdem’le iki yıl birlikte çalıştık. Orada herkes kendini ve projelerini anlattı" dedi.
'KUMBUL'A DESTEK VERECEĞİZ'
Ahmet Kumbul'un 306, Mustafa Erdem'in 212, Vahap Tuncer'in 110 oy aldığı kongre sonunda güzel bir poz verildiğini belirten Takavüt, "Hepsi de ‘Artık Ahmet Kumbul başkanımızın arkasındayız’ dediler ve beraberce ‘Hedef 2019’ denildi. Biz de aynı şekilde ‘Hedef 2019’ diyoruz, il başkanımızın arkasında ve her türlü emrine hazırız" ifadelerini kullandı. 2019 yerel seçimlerinden ümitli olduğunu ifade eden Takavüt, “Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni almak konusunda en ufak kuşkumuz yok, kesinlikle alacağız. Bu konuda yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Genel başkanımız da alınacak büyükşehirler arasında Antalya’yı sürekli zikrediyor ve biz de biliyoruz ki Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni alacağız" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet KumbulAntalyaAli Takavüt
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