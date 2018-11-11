Antalya’dan Toklu’ya tam destek

ADALET ve Kalkınma Partisi’nde (Ak Parti) yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Türkiye, 31 Mart 2019’da gerçekleşecek mahalli idareler seçimlerinin atmosferine girmeye başladı. Aday adaylığı süreci sonrası her parti, detaylı değerlendirmelerinin ardından kendi adayını Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bildirecek. Girdiği ilk seçimden bu yana Alanya Belediyesi’ni hiç kazanamayan Ak Parti de hazırlıklarını hızlandırdı. Alanya Belediyesi’ne önem verdikleri bilinen Ak Parti kurmayları, seçimi 'olmazsa olmaz' olarak görüyor. Aday belirleme sürecinde aday adaylarının geçmesi gereken birçok kriter var.

PARTİ İÇİN ÇALIŞAN KAZANACAK

Bu kriterler aday adaylarından birçoğunu eleyecek. Önemli kriterlerden biri ise partiye verilen hizmet olacak. Ak Parti’de 5 Kasım Pazartesi günü başlayan aday adaylığı başvuru süreci devam ederken, henüz hiçbir ismin başvuru yapmadığı öğrenildi. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun favori gösterildiği adaylık noktasında isimleri konuşulan Hasan Sipahioğlu ile Hüseyin Güney’in aday olmayı düşünmediklerini yakın çevreleriyle paylaştıkları konuşuluyor. Adaylık başvurularının son günü olan 12 Kasım Pazartesi günü, yani bugün kimlerin aday adaylığı başvurusu yapacağı ise merak konusu oldu.

ÇAVUŞOĞLU’NUN TERCİHİ ETKİLİ OLACAK

Bu hafta içerisinde Alanya’ya geleceği açıklanan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu programı da büyük önem arz ediyor. İddiaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Alanya’da geniş katılımlı bir toplantı ile kamuoyuna ve parti tabanına Ak Parti’nin Alanya Belediye Başkan Adayı olacak ismi işaret edecek. Öte yandan hafta sonu Alanya’ya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Antalya milletvekillerinin de Mustafa Toklu’ya adaylık noktasında tam destek verdikleri öğrenildi. Toklu’nun adaylığı netlik kazanıncaya dek istifa etmeyeceği de gelen haberler arasında.

