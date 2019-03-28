‘Antalya’da Türel, Alanya’da Yücel’

SEÇİM çalışmalarının son derece verimli geçtiğini söyleyen Toklu ve Türkdoğan, “Yerel seçimlere bugün itibariyle 3 gün gibi bir zaman kaldı. Hem biz hem de Alanya’mızda Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Adem Murat Yücel sahada çalışıyor. Çalmadık kapı, girmedik dükkan ve ev bırakmıyoruz. Çalışmalarımız son derece verimli geçiyor. Alanya’da seçmenin hem Adem Murat Yücel’e hem de Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel’e ilgisi çok yoğun” dediler.

‘MÜHÜRLER CUMHUR İTTİFAKI’NA GELSİN’

Oy pusulasıyla ilgili de bilgi veren Türkdoğan ve Toklu, “Alanya’da Cumhur İttifakı’na oy verecek olan ve vermeyi düşünen vatandaşlarımız ilk olarak oy pusulasının en üst kısmında 6. sırada olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel’e, pusulanın ikinci kısmında 5. sırada yer alan Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel’e ve alt kısmının 6. sırasında yer alan Cumhur İttifakı’nın belediye meclisi listesine oy verebilirler. Şimdiden seçimlerin Alanya, Antalya ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dediler.

