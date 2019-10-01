‘Antalya’da her şey İyi olacak’

Alper Kutay

İYİ Parti’de eski başkan Ahmet Aydın devir teslim törenine katılmadı. İyi Parti Antalya İl Başkanlığı’nda yapılan devir teslim törenine görevden alınan Ahmet Aydın ‘şehir dışında olduğunu’ mazeret göstererek katılmadı. İl başkanlığını devralan genel başkan yardımcısı Yavuz Temizer, Antalya’daki üye sayısını maksimuma çıkartacaklarını söyledi. Törene İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Varol Çokal ile Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ve Feridun Bahşi de katıldı.

ALANYA’DAN APAYDIN DA KATILDI

Temizer’in il başkanlığı törenine İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın ile meclis üyeleri ve partililer de katıldı. Temizer, Antalya’da 250 bin oy alan partisinin üye sayısını da bu doğrultuda arttırıp maksimum seviyeye çıkaracaklarını söyledi. İlçe Başkanı Yücel Apaydın, görev değişimine ilişkin sosyal medya hesabından, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in taktirleriyle il başkanlığına atanan Sayın Yavuz Temizer ve tüm Antalya İyi Parti ailesine hayırlı olsun. Birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukuyla İyi Parti’yi Antalya da çok daha iyi yerlere taşıyacağımıza inancımız tamdır. Allah yar ve yardımcımız olsun” mesajı yayınladı.