Antalya siyasetinde DSP hareketi

BÜLENT Ecevit'in kurduğu DSP, son günlerde istedikleri partide aday gösterilmeyenlerin ilgi gösterdiği parti oldu. Antalya'da 2 dönemdir Konyaaltı'nda CHP'den meclis üyeliği yapan Buket Yılmaz Dağlı, DSP'den Konyaaltı'nda belediye başkanlığı yapmak için aday olan isim oldu. Göynük'te belediye başkanlığı yapan Necati Topaloğlu da bu seçimlerde DSP'nin kapısını çaldı. Önce CHP'den Kemer Belediyesi için aday adaylığı başvurusunda bulunan Topaloğlu, CHP'nin Mustafa Gül'ü Kemer için aday göstermesinden birkaç saat sonra CHP'den istifa etti. Birkaç gün için Ak Parti'den Kemer için aday adayı olan Topaloğlu, bu partiden de aday gösterilmeyince DSP'ye başvurdu. Topaloğlu, DSP'nin Kemer adayı oldu.

MHP'DE BAŞLADI, İYİ PARTİ'Yİ İSTEDİ, DSP'YE GEÇTİ

Serik'te MHP'den 3 dönem belediye başkanlığı yapan Mehmet Habalı da bu seçimler için önce İYİ Parti'den aday adayı oldu. Ancak İYİ Parti'den aday gösterilmeyen Habalı, DSP'ye üye oldu. Habalı, kısa süre öncede DSP Serik Belediye Başkan adayı ilan edildi.

İSA YILDIRIM 6'NCI KEZ PARTİ DEĞİŞTİRDİ

31 Mart seçimleri için CHP Parti Meclisi'nde adı onaylanan, ancak ittifak görüşmeleri sonrası adaylığı geri çekilen İsa Yıldırım da DSP'den aday oldu. DSP'nin Aksu adayı olarak açıklanan İsa Yıldırım, çok fazla parti değişikliği yapmasıyla da biliniyor. Antalya'da siyasete Saadet Partisi'nde başlayan ve daha sonra önce Ak Parti'ye, ardından CHP, sonra da bir süre bağımsız kaldıktan sonra MHP'ye, ardından BBP'ye geçen İsa Yıldırım, 2015 yılında yeniden yeniden CHP'ye döndü. CHP'den adaylığı geri çekilen ve sonrasında DSP'ye geçen Yıldırım, 6 farklı partide siyaset yapma imkanı buldu.

BÜYÜKŞEHİR'DE EVCİLMEN'İN ADI GEÇİYOR

DSP'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Muratpaşa'nın eski belediye başkanı Süleyman Evcilmen'in adı geçiyor. Evcilmen, bu konuda konuşmama kararı aldığını kaydetti. Muratpaşa'da ise CHP'de milletvekilliği yapan Yıldıray Sapan'ın adı kulislerde konuşuluyor. İbradı'da Mustafa Kozanoğlu, DSP'nin kesinleşen adayları arasında yer alıyor.

ADAYLARIMIZ HER KESİMDEN OY ALACAK

DSP İl Başkanı Ahmet Çakmak, geri kalan ilçelerde de aday göstereceklerini söyledi. Partilerinden aday gösterilen isimlerin her kesimden oy alabilecek kişiler olduğunu belirten Çakmak, birçok ismin yakın zamanda açıklanacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2019, 14:12