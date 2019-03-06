'Antalya şampiyonluğa koşacak'

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, özel bir televizyon kanalında yaptığı hizmetleri ve gelecek projelerini paylaştı. Başkan Türel, bir dünya şehri olan Antalya’yı, halkın hayatını kolaylaştıran uluslararası projelerle daha da ileriye götüreceklerini belirterek “Ben Antalya’nın evladıyım. Bu şehirde doğdum, büyüdüm ve Antalya’ya hizmet etmek benim için taşıyabileceğim en büyük onurlardan, şereflerden bir tanesi. Ben 14 Şubat’ta yeni projelerimi Aşkım Antalya diyerek açıkladım. 20 milyar lira yatırım bedelli, 359 proje sunduk. 70 bin kişiye iş imkanı olacak. Yerine getiremeyeceğimiz bir sözü söylemiyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın referansıdır. 2014’te de birçok söz vermiştik, fazlasını yaptık. Örneğin 19 kavşak yapacağız demişiz, 28 katlı köprülü kavşak yapmışız. Yeni seçim kataloğumuzda da 359 projeyi ifade ediyoruz. Bunları da yapacağız” dedi.

'55 KİLOMETRE RAYLI SİSTEM YAPTIK'

Yeni dönemde önceliğinin ulaşım ve toplu ulaşımın çözümlenmesi olduğunu belirten Başkan Menderes Türel, “Trafik sorununun çözümü toplu ulaşımı cazip hale getirmektir. İlk dönemimde 11 kilometre raylı sistem yapmıştım. Bizim görevde olmadığımız dönemde 1 santim uzatamadılar. Biz geldik, şimdi 44 kilometre daha koyduk üzerine, 55 kilometreye çıkıyor. Bir dahaki dönem Antalya’ya toplu ulaşımda yer altı metrosu geliyor diyoruz. Eğer ki benden önceki dönemde 11 kilometrenin üstüne 44 kilometre raylı sistem yapılmış olsaydı belki ben şimdi metroyu bitiriyor olacaktım” diye konuştu.

'BİZDEN BAŞKA KİMSE YAPAMAZ'

Antalya’yı yeni dönemde turizmdeki marka değerini güçlendirecek yeni iş sahaları açacak uluslararası projelerle donatacaklarını kaydeden Başkan Türel, şunları aktardı: “Boğaçayı projesi diyoruz. İçinde sinema stüdyoları, eğlence parkı, oteller, yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayacak sinema akademisi olacak. Boğaçayı projemizle, kruvaziyer limanlarla, yat limanlarıyla, metroyla Antalya’yı bambaşka bir yere taşıyoruz. Antalya o bambaşka bir yere taşındığında dünyada en çok konaklamalı turist ağırlayan şehirlerden birisi haline gelecek. Şu anda New York ile birlikte 14 milyona yakın ağırladığı yabancı konaklamalı turist sayısı ile dünya 3’üncüsü. Antalya olarak işte bu projelerle ancak şampiyonluğa gidebiliriz. Bu projelerle de çok iddialıyız. Bu projeleri bizden başka kimse yapamaz. Yapamadı. Antalyalı seçmenimiz Antalya’ya metroyu, kruvaziyer limanı kim yapabiliri sandık başında çok iyi düşünerek, doğru kararı verdiklerinde o zaman Antalya kazanacak, Antalyalılar kazanacak."

