Antalya'nın milletvekili sayısı 16 olacak

Haber: Alper KUTAY

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun açıkladığı listede illere göre milletvekili sayıları belli oldu. Bazı illerde düşüş, bazılarında ise artış olurken, Antalya'nın çıkaracağı vekil sayısı 16 milletvekili olarak tescillendi. Yüksek Seçim Kurulu, illerin çıkaracakları milletvekili sayısını 31 Aralık 2017 tarihli nüfus bilgileri ışığında yeniden belirledi. Resmi Gazete'nin son sayısındaki karara göre, İstanbul 98, Ankara 36, İzmir 28 vekil çıkaracak. İstanbul ve Eskişehir'in çıkaracağı vekil sayısı, Temmuz ayında ilan edilen listeye göre 1 artarken, Bayburt ve Ağrı'nın vekil sayıları 1'er düştü. Yüksek Seçim Kurulu'nun 262 sayılı kararıyla, kamu görevlilerinin istifa etmesi gerekenler için son tarih, beş gün sonrası 26 Nisan saat 17.00 olarak belirlendi. YSK kararında, TBMM'nin genel seçimlerin yenilenmesi ve seçimin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin kararın 20 Nisan'daki birleşimde kararlaştırıldığı ve bu kararın aynı gün mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandığı vurgulandı. YSK kararında, kamu görevlilerinden adaylık için istifa edeceklerin ve emeklilik dilekçesi vererek ayrılacak olanların en geç 26 Nisan Perşembe gününe kadar dilekçelerini kurumlarına vermeleri istendi.

