Antalya MHP’den Vali Karaloğlu'na ziyaret
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, MHP İl Başkanı Hilmi Durgun ve MHP’li belediye başkanlarını kabul etti
POLİTİKA 11.10.2019, 21:50
MHP Antalya İl Başkanlığı’na kısa süre önce ataması yapılan Hilmi Durgun, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu beraberinde MHP’li Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek ve il yöneticileri ile birlikte ziyaret etti. Başkan Yücel, Vali Münir Karaloğlu’na Alanya’da yapılan hizmetler konusunda ziyaret esnasında bilgi aktardı.
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