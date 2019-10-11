Antalya MHP’den Vali Karaloğlu'na ziyaret

MHP Antalya İl Başkanlığı’na kısa süre önce ataması yapılan Hilmi Durgun, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu beraberinde MHP’li Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek ve il yöneticileri ile birlikte ziyaret etti. Başkan Yücel, Vali Münir Karaloğlu’na Alanya’da yapılan hizmetler konusunda ziyaret esnasında bilgi aktardı.