Antalya gelişmelerden memnun: Çavuşoğlu ile devam...

YENİ Kabine’de Dışişleri Bakanlığı görevini sürdürecek Mevlüt Çavuşoğlu’nun Antalya için son derece önemli bir değer olduğunu söyleyen Taş, “Yeni sistemin ilk kabinesi de ülke ve Antalya siyaseti açısından son derece memnun edici oldu. Alanında uzman, toplumun her kesimine dokunabilecek birbirinden değerli isimler Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle yeni kabinede yer aldı. Kuruluşundan bugüne Ak Parti’nin Antalya kadrolarında yer alan ve Ankara’da Antalya’nın birçok işini çözen Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da yeni kabinede de görevini sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı olan Mehmet Ersoy da aslen Akseki’lidir. Turizmin başkenti Antalya’dan Kültür ve Turizm bakanı çıkması da son derece önemli bir karar olmuştur” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 21:30