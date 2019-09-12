Antalya'da İYİ Parti'ye kayyum başvurusu

İYİ Parti Antalya İl Başkan Yardımcısı Rıdvan Yıldız, Antalya il yönetimine kayyım atanması için 7’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yaptı. İl Başkanı Ahmet Aydın’ın yerine kayyım atanmasını talep eden Yıldız başvurusunu geçici atanan yönetimin 45 gün içinde kongreye gitmemesine dayandırdı. Siyasi Partiler Kanunu ve İYİ Parti tüzüğünü hatırlatan Yıldız, “geçici il yönetimi 45 gün içerisinde kongreyi yapamaz ise kendiliğinden hükümsüz olur” dedi.

GENEL MERKEZ OLİGARŞİSİ YARATILIYOR’

İYİ Parti Teşkilat Başkanlığının her 45 günde bir görevlendirmeyi uzattığını, bunun genel merkez oligarşisi yaratarak hukukun üstünlüğü ve demokrasiye balta vurmak anlamına geldiğini savunan Yıldız “Biz gerek İstanbul seçimleri, gerekse İYİ Parti’nin olağanüstü kongresi derken bunların düzeltilmesini bekledik. Ama düzelmeyince kendi göbeğimizi kendimiz kestik” diye konuştu.

‘PARTİ VE MERAL AKŞENER YIPRATILMAK İSTENİYOR’

İYİ Parti Antalya İl Başkan Yardımcısı Yıldız’ın kayyım başvurusunu değerlendiren İl Başkanı Ahmet Ayhan, “muhalif” diye tanımladığı Yıldız’ın İYİ Parti’yi yıpratmak amacıyla böyle bir adım attığını iddia etti.İYİ Parti’nin 2020’nin Şubat ayında olağan kongre kararı aldığını işaret eden Aydın şöyle konuştu: “İYİ Parti ve Genel Başkanımız Meral Akşener yıpratılmak isteniyor. İYİ Partili olan hiç kimse partiyi mahkeme koridorlarına düşürmez.”

‘KENDİ PARTİSİNE KAYYIM ATATMAK ACZİYETİN GÖSTERGESİ’

Partisinin 2020 yılının şubat ayında kongre kararı aldığını, dolayısıyla kongreden kaçan bir il başkanı olmadığını söyleyen Aydın, “Rıdvan Yıldız partiyi yıpratmak yerine kongrede karşıma il başkan adayı olarak çıksaydı. Bizim partimiz demokraside uğradığımız mağduriyetten doğan bir parti. Kendi partisine kayyım atatmak acziyetin göstergesi” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partide “tazelenme” diyerek il başkanlarının istifasını istemesi üzerine dönemin Antalya İl Başkanı Nizamettin Sağır ve yönetimi istifa etmişti. Sağır’ın istifasıyla boşalan il başkanlığı koltuğuna 28 Ağustos 2018’de mali müşavir Ahmet Aydın atanmıştı.

TÜZÜK NE DİYOR?

İYİ Parti tüzüğüne göre yönetim kurulu asıl ve yedek üyeliklerinde toptan bir boşalma olduğu hallerde Genel Başkan’ın teklifi ve Genel İdare Kurulunun kararıyla geçici yönetim kurulu atanabiliyor. Atanan geçici yönetim kurullarının atandıkları tarihten itibaren ilçelerde 30 gün illerde 45 gün içerisinde kongre yapması gerekiyor.