Antalya'da ittifak zirvesi

Haber: Alper KUTAY

CHP'de 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesi aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Anket çalışmalarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla oluşturulan heyetler de illerde çalışmalarını sürdürüyor. Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Hakverdi ile milletvekilleri Tahsin Tarhan, Burhanettin Bulut, Candan Yüceer, Okan Gaytancıoğlu ve Kazım Aslan'dan oluşan Antalya heyeti, CHP İl Binası'nda aday adayları ile görüştü. Diğer yandan aday adayı olmasa da kamuoyunda başkanlık için adı geçen bazı isimler de görüşmeye çağrıldı. Görüşmeye çağrılanlar arasında Antalya’dan Songül Başkaya, Ayhan Zor, Önder Kurnaz ve Figen Albuga Çalıkuşu da yer aldı. Toplantıya katılan CHP Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, “Görüşmeler sürecek. Antalya ve ilçelerinde ittifak nasıl olabilir, bunun üzerine fikir alışverişi yapıyoruz” dedi. Çorbacı, “İttifak olmaması halinde Alanya’dan kimi aday olarak önerdiniz?” sorusuna ise, “Büyük ihtimalle avukat Murat Can olur” yanıtı verdi.