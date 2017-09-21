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Antalya'da CHP’nin kongre süreci

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kongrelerinde tamamen tarafsız olduğunu söyledi

Antalya'da CHP’nin kongre süreci

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kongrelerinde tamamen tarafsız olduğunu söyledi

21 Eylül 2017 Perşembe 15:11
Antalya'da CHP’nin kongre süreci
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MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, 10 Eylül’de başlayan CHP’nin kongre süreci ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’parti içi barış’ çağrısı yaptığını ve belediye başkanlarından da parti örgütleri seçimlerinde tarafsız kalmalarını beklediğini hatırlatan Uysal, "Parti içi seçim takviminin başladığı 10 Eylül 2019 tarihinden itibaren tamamen tarafsız olduğumu, bu tarafsızlığımı sürdürme kararı aldığımı, hiçbir aday arkadaşıma karşı olmadığımı, bütün aday arkadaşlarımı toplum yararına gösterecekleri siyasi çabalarında desteklediğimi ve destekleyeceğimi ifade etmek istiyorum. Bu kritik tarihi süreçte parti içi barışa katkı sağlamak adına tarafsızlığımı net bir şekilde ifade edebilmek amacıyla il ve ilçe kongrelerinde oy kullanmayacağımı, çevremdeki hiçbir arkadaşın tavır ve davranışının da şahsımı bağlamayacağını kamuoyu ile saygıyla paylaşıyorum. Bütün aday arkadaşlara başarılar dilerim" dedi.

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AntalyaCHP
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