Antalya'da CHP'li meclis üyesinden şehidin isminin sokağa verilmesine şerh

MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar ve sokağa ismi verilecek olan şehit Erdoğan Sönmez’in babası İlyas Sönmez, düzenlediği basın toplantısıyla açıklamalarda bulundu. MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, bugünkü konularının son zaman zamanlarda Türkiye ve aziz şehitlere yapılan hain saldırılar olduğunu kaydetti.

Allah yolunda canını feda edenlerin makamı olan ve aynı zamanda müminler için İslam dinindeki en büyük mertebenin şehitlik olduğunun altını çizen Seyyar, ”Senelerdir devletimizi ve milletimizi gerek harici gerekse dahili olarak tehdit eden terör belası ile ülke olarak mücadele etmekteyiz. Bu mücadelede sacın her ayağı büyük ehemmiyet arz etmekle birlikte siyasi ayağın son süreçte bizzat değerlendirilmelidir. Zira terörün kravatlı ve rozetli temsilcileri kendilerini senelerdir kılıktan kılığa sokarak kamufle etmeye hain emellerini gerçekleştirmeye çalışmaktan da vazgeçmemişlerdir” diye konuştu.



"Şerh koydu"

Kepez Belediye Meclisine CHP kontenjanından giren geçmişteki siyasi tercihleri ile birlikte güncel paylaşımlarıyla da terör örgütü PKK ve yandaşları lehine ifadeler kullanıp terör ve terörist propagandası yapan Mustafa İlhan’ın aslının gereğini yaparak bu ülkeyi, bu ülkenin mert insanlarını ayağını basıp havasını soluduğu şehri reddederek ülkenin ve milletin kutsalına dil uzattığını dile getiren Seyyar, “Kepez Belediyesi İsim Tespit Komisyonu'nun 10 Eylül 2019 tarihindeki toplantısında belediye sınırları dahilinde kalan bir caddeye Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez’in isminin verilmesi konusu görüşülmüştür. Adı anılan CHP'li belediye meclis üyesi de ilçemizde cadde ve sokak isimleri verilirken öncelikle şehit sıfatını kullanılmasını toplumsal psikolojiyi olumsuz etkileyeceğinden şerh koyuyorum, şeklindeki ifadesini kendi el yazısı ve ıslak imzası ile tutanağa geçirerek bu ihanetini resmi olarak kayıt altına aldırmıştır” ifadelerine yer verdi.



"Yargı mensuplarına davet"

Seyyar konuşmasına şöyle devam etti: “Atatürk'ün partisi olduğunu iddia edenler partilerini Türk düşmanları ile ortak ederek ihanet odaklarına terör propagandası imkanı sağlayan parti ile diğer ittifak ortakları meydana gelen olayın vahamiyetini anlamalı ve bu yanlışlardan geri dönmelidirler. Görevini kötüye kullanıp yetkisini istismar eden şahısla ilgili olarak da ilgili yargı mensuplarını göre davet ediyoruz. Ne bayrağımızdan ne vatanımızdan ne de şehitlerimizin maneviyatindan vazgeçeriz. Türkiye bir bütündür parçalanamaz. Rabbim aziz şehitlerimizin şefaatlerine nail birliğimizi dirliğimizi daim eylesin.”



"Onurlandırır"

Seyyar, her şehidin adının sokağa, caddeye verilmesinin MHP’yi onurlandıracağını belirterek, alınan kararların her dimdik arkasında duracaklarını bildirdi.

Şerh olayının yakından takipçisi olacaklarını ifade eden Seyyar, yarınki belediye meclis toplantısında da sözcülerinin gereken açıklamayı yapacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya katılan şehidin babası İlyas Sönmez, Doğu kökenli bir ailenin çocuğu olduğunu ve HDP’nin doğu insanını temsil etmediğini söyledi.

HDP’li milletvekilinin Kürtleri Ermeniliğe davet ettiğini savunan Sönmez, “Müslüman insan Ermeni olmaz. Buradan doğu halkına sesleniyorum. Bu insanlar Müslüman Kürtleri Ermeniliğe taşıyor. Ama hiçbir zaman bu bayraktan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz de. 2 evladım var bir de ben. Şehit olmaya hazırız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum, asker lazımsa biz hazırız. Çatışma ne dersen gideriz, bu vatanı bunlara teslim etmeyeceğiz. Bu vatanı öyle şerefsizlere teslim etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımdan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den randevu talep ediyorum. Bana yetki versinler ben doğudaki teröristlerin hepsini temizleyeyim.” ifadelerine yer verdi.3 Eylül 2002 tarihinde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, teröristlerin 4 farklı noktaya düzenlediği saldırıda Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez şehit düşmüştü.