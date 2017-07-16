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Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu

BŞB Başkanı Türel, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde on binlerce vatandaşı Cumhuriyet Meydanı’nda buluşturdu

Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu

BŞB Başkanı Türel, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde on binlerce vatandaşı Cumhuriyet Meydanı’nda buluşturdu

16 Temmuz 2017 Pazar 22:33
Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu
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15 TEMMUZ Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Güllük Caddesi üzeri Atatürk Devlet Hastanesi önünden Milli Birlik Yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AKP Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel, AKP Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, 15 Temmuz şehidi Muhammed Oğuz Kılınç’ın babası Zeki Kılınç, STK temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı. Her adımda artan bir kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile yürüyüş boyunca, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları attı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “1 sene önce destan yazan bu büyük milleti bir kez daha alnından öpüyorum. Millet için, demokrasi için, 15 Temmuz şehitlerimizi anmak için hep birlikte buradayız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu destan tarihin dilinden düşmez. Allah şehit ve gazilerimizden ve onların anne babalarından, eşlerinden, çocuklarından razı olsun" dedi.

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Son Güncelleme: 16.07.2017 22:39
Anahtar Kelimeler:
BŞB Başkanı Türel15 Temmuz ŞehitleriAnma DemokrasiMilli Birlik GünüCumhuriyet Meydanı
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