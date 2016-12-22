Antalya CHP'de stratejik toplantı

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı Sekreteri Avukat Mehmet Can Karagöz, CHP İl Teşkilatı tarafından Antalya'da düzenlenen '4. İlçe Sekreterleri Toplantısı'na katıldı. Dört saati geçen toplantıda, gelecek dönem stratejileri konuştuklarını söyleyen Karagöz, "Diğer İlçe Sekreteri arkadaşlarımızla karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Ülkemizin içinde bulunduğu durumun yanı sıra terör ve ekonomiyle ilgili konuların yer aldığı çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik" dedi. Karagöz, önümüzdeki günlerde Antalya'daki toplantının detayları hakkında CHP İlçe Teşkilatı yönetimine brifing vereceğini kaydetti.

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