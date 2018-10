Antalya CHP'de 'Büyükşehir' hareketliliği

2019 yılının Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler için tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da büyük hareketlilik yaşanıyor. Aday adaylığı başvurularının devam ettiği CHP'de, 19 Ekim'de başvuru süresi sona erecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için bugüne kadar resmi olarak başvuran olmadı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 15 Ekim'de adaylık için başvuracağını açıkladı. Adaylık için ismi sıkça geçen diğer iki isim ise CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek. Her üç isim son dönemde Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeler yaptı. Öte yandan CHP Antalya İl Yönetimi de Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek yerel seçimler için fikirlerini paylaştı. Antalya'daki bazı sivil toplum örgütleri de Kılıçdaroğlu'na nasıl bir belediye başkanı istediklerine yönelik dosya sundu.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME TRAFİĞİ ARTTI

CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, bu aralar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sık görüştüklerini söyledi. Geçen hafta il yönetimiyle Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğini dile getiren Kumbul, “Genel başkanımız başvuru süreci bittikten sonra bir anket başlatacağını, anket sonuçlarına göre hareket edeceğini söyledi. Genel başkanımız sadece üyelerin değil, seçmenin görüşünü önemsiyor. Ankette kim çıkarsa örgüt olarak arkasında duracağız. Antalya'yı 5 yıl aradan sonra sosyal demokrat belediyecilikle yeniden buluşturacağız" dedi.

'3'TEN FAZLA ADAY VAR'

Adı geçen adaylardan milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya'nın Türkiye'yi en iyi temsil eden kent olduğunu söyledi. Antalya'da CHP'nin ciddi ağırlığı olduğunu belirten Budak, yerel seçimlerde Büyükşehir için 3'ten de fazla adayın çıkabileceğini kaydetti. Budak, “Ben şu anda milletvekili ve aynı zamanda Parti Meclisi üyesiyim. Partimin vereceği her yerde görev yapmaya hazırım. Burada benim ismimin de ortaya çıkması gurur verici. 3 kişinin dışında da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını düşünenler var. Demokratik mücadele ile en doğru adayın belirlenmesi Antalya'da CHP için başarıyı getirir" diye konuştu.

'KİM ADAY OLURSA DESTEKLEYECEĞİZ'

Aday belirlemede birçok kriterin göz önünde bulundurulacağını ifade eden Çetin Osman Budak, “Kamuoyu araştırmaları, anketler temayül yoklamaları ve hatta bazı yerlerde ön seçim söz konusu. Henüz aday belirleme süreci ve yöntemleri Parti Meclisi'ne gelmedi. Önümüzdeki haftalarda bunlar netleşir. En doğru adayla Antalya'da seçimlere hazırlanırız. Partimin bana verdiği her görevi layıkıyla yerine getiriyorum. O ya da şu olsun diye bir tercihimiz yok. Kim aday gösterilirse tek yürek o kişinin arkasında dimdik duracağız. Partimiz Antalya'da ipi göğüsleyecektir" dedi.

UYSAL: BÜYÜKŞEHİR'DE GÖREV YAPMAKTAN ONUR DUYARIM

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da canla başla toplumun tamamına hizmet götürmek için 4,5 yıldır Muratpaşa'da olağanüstü çalışmalar içinde olduklarını söyledi. Hiç kimseyi ayırt etmeden, çok geniş kamu yararı sağlayan projeler üretmeleri nedeniyle adının Büyükşehir'e geçmesinin normal olduğunu dile getiren Uysal, partinin yetkili kurullarının aday göstermesi ve halkın seçmesi durumunda Büyükşehir'de görev yapmaktan onur duyacağını kaydetti.

'ADAY BELİRLEME KİŞİSEL İLİŞKİLERE DAYANDIRILMAMALI'

Aday belirlemede tüzükte öngörülen bütün yöntemlerin olabileceğini belirten Uysal, “Yeter ki aday belirleme açık, adil ve sistematik olsun. İdeal olan ön seçimdir, bu olmayacaksa da açık, adil ve sistematik herhangi yöntem olabilir. En ürkülen şey kişisel ilişkiler ile bir mantığa dayanmadan karar verilmesidir. Bu yöntem rahatsız edebilir. Kulisler ve kişisel ilişkiler ile verilecek kararlar her zaman kurumları mağdur eder. Genel Başkan anket yapılacağını beyan etti. Bilimsel ölçütlerle karar verileceğini söyledi" diye konuştu.

BÖCEK KENDİNDEN EMİN

Büyükşehir Belediyesi için adı en sık geçen Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise sessiz kalmayı tercih etti. Birçok kez aday adayı olmayacağını, aday olarak çalışma yaptığını dile getiren, kısa süre önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret eden Muhittin Böcek'in adı Ankara'daki parti kulislerinde 'Antalya Büyükşehir Adayı' olarak dile getiriliyor. Partiye yakın gazeteler Antalya'da Muhittin Böcek'in adaylığına kesin gözüyle bakıldığını yazarken, Parti Meclisi'nden aday belirleme yetkisi alacak Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Antalya Büyükşehir adaylığı için Böcek'in adını açıklamasının beklendiği konuşuluyor.