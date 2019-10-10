Antalya BŞB Meclisi’nde gündem: Alanya

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden önce ve sonra verdiği sözünü yerine getiriyor. Seçimden önce ve sonra, “İlçelere hak ettiği bulvar ve caddeleri geri vereceğim” diyen Başkan Böcek, 4 Ekim Cuma günü itibariyle kararı imzaladı. Tavsiye kararı önceki gün yapılan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme getirildi ve karar oybirliği ile ilgili komisyona havale edilmişti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de katıldığı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin devamının bugün yapılacağı, Alanya’yı yakından ilgilendiren bulvar ve ana caddelerin iadesi konusunun ise bugün ya da Kasım ayı meclisinde oybirliği ile meclisten geçeceği öğrenildi.

BULVAR VE CADDELER GERİ VERİLİYOR

Buna göre Alanya'nın iki büyük ana arteri olan Atatürk Bulvarı ile Ahmet Tokuş Bulvarı'nın yanı sıra Şeyh Şamil Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Şevket Tokuş Caddesi, Hasan Akçalıoğlu Caddesi, Mahmutlar Mahallesi'ndeki Barbaros Caddesi, Türkler Belediye Caddesi, Türkler Aydın Bey Caddesi, Payallar ile Konaklı arasındaki Atatürk Caddesi, Oba Fatih Caddesi ve Mahmutlar Menderes Bulvarı Alanya Belediyesi'ne devredilecek. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2019 yılı içerisinde tahakkuk eden ilan ve reklam ücretlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edileceğini, 2020 yılından itibaren ise bahse konu Bulvar ve ana caddelerden tahakkuk eden ilan ve reklam ücretlerinin Alanya Belediyesi tarafından tahsil edilmeye başlanacağını açıkladı.