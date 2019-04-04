Antalya BŞB Meclisi'nde kılpayı 'Millet' fazla 

ANTALYA’DAKİ yerel seçim sonuçları incelendiğinde Ak Parti, Muratpaşa ve Konyaaltı'nda yediği farkı Alanya ve Kepez'den kapatamayınca seçimi kaybetti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 42.8 oy oranını Ak Parti, pazar günü yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yüzde 46.25'e taşıdı. Yerel Seçimler’de Millet İttifakı adayı CHP'li Muhittin Böcek 714 bin 224 oy ve yüzde 50.62 oy oranıyla ipi göğüslerken, Cumhur İttifakı adayı Ak Partili Menderes Türel, 652 bin 579 oy ve yüzde 46.25 oy oranında kaldı. Bu sonuçlara göre Büyükşehir Belediyesi el değiştirirken, ilçe seçim kurullarından gelen detaylı oy dökümlerinde ilginç tablolar ortaya çıktı. Buna göre, Alanya, Akseki, Aksu, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, Kemer, Kepez ve Korkuteli ilçelerinde Türel, Böcek'ten daha fazla oy aldı.

Türel'in 11 ilçede Böcek'i geçtiği seçimde, oy farkı ise 41 bin 203 oldu. Böcek ise Gazipaşa, İbradı, Kaş, Konyaaltı, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde Türel'i geçti. Böcek bu 8 ilçede Türel'den 102 bin 848 oy fazla aldı. Böcek, toplamda 61 bin 645 oy farkıyla seçimi kazandı.

BŞB MECLİSİ'NDE 'MİLLET' FAZLA

Yeni dönemde 107 kişilik Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 6 partiden meclis üyeleri yer alacak.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası 19 ilçenin yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi de şekillendi. Antalya'nın artan nüfusuyla beraber Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 103 olan meclis üyesi sayısı, 107'ye çıktı. Yeni dağılıma göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Muhittin Böcek'le beraber CHP'nin 42, AK Parti'nin 37, İYİ Parti ve MHP'nin 11'er, DSP'nin 5 ve SP'nin 1 meclis üyesi oldu.

Antalya'nın 5 yıllık geleceğinde önemli kararlar alacak Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni dönemde şu isimlerden oluştu:

ALANYA: MHP: Adem Murat Yücel, Kerim Aydoğan, Ali Kiriş, Ali Şahin, Alper Birer, Adem Er, İYİ Parti: Erkan Demirci, Can Kamburoğlu

AKSEKİ: AK Parti: İbrahim Özeren, Mehmet Ali Erdoğan, Hasan Özdemir

AKSU: AK Parti: Halil Şahin, Ali Çetin, Kemal Kara, Emin Bal, İYİ Parti: Ramazan Özen, DSP: Mehmet Akif Ordu

DEMRE: İYİ Parti: Okan Kocakaya, Ünal Çetinkaya, Recep Karatop, AK Parti: Orhan Avcı

DÖŞEMEALTI: CHP: Turgay Genç, Zekeriya Altun, Şerafettin Özer, AK Parti: Şevket Özkan, Musa Batu, Muhammet Ural,

ELMALI: İYİ Parti: Halil Öztürk, Mehmet Tufan, Mehmet Çetin, AK Parti: İsmail Demir

FİNİKE: CHP: Mustafa Geyikçi, Sıdıka Kızılca, Ertürk Yazar, MHP: Abdülkadir Çelik

GAZİPAŞA: CHP: Mehmet Ali Yılmaz, Esin Bilgiç, Zafer Tan, Mehmet Yüksel, AK Parti: İbrahim Tuncer, Avni Atay

GÜNDOĞMUŞ: AK Parti: Mehmet Özeren, Mehmet Güven

İBRADI: CHP: Serkan Küçükkuru, Mehmet Yörükoğlu

KAŞ: AK Parti: Mutlu Ulutaş Fırat Demirci, Hüseyin Balya, Tevfik Taner, CHP: Halil Arıkan, Mustafa Baskak

KEMER: DSP: Necati Topaloğlu, Mustafa Bilici, CHP: Hasan Ali Acar, Ahmet Can

KEPEZ: AK Parti: Hakan Tütüncü, Serhat Demir, Ercan Uğur, Cumhur Güncü, Dilaver Tanık, Nur Ünal, CHP: Mesut Kocagöz, Enver Barış, Barış Bulut, Oktay Başaran

KONYAALTI: CHP: Semih Esen, Metin Altunbaş, Şafak Otuzaltı, Büşra Özdemir, Ali Polat, Şevket Korkut, AK Parti: Abdurrahman Yılmaz

KORKUTELİ: MHP: Ömer İşlek, İlhami Yıldıran, Süleyman Uğurlu, Abdurrahman Caran, İYİ Parti: Osman Manis, SP: Mehmet Manavoğlu

KUMLUCA: CHP: Mustafa Köleoğlu, Kaya Turan, Mutlu Engin, Mehmet Toprakçı, AK Parti: Şefik Durdaş, Mehmet Durukan

MANAVGAT: CHP: Şükrü Sözen, Erşan Özde, Ali Coşkun, Bülent Özgüven, Gürsel Işık, AK Parti: Yusuf Karamancı, Selçuk Senirli,

MURATPAŞA: CHP: Ümit Uysal, Mehmet Hacıarifoğlu, Ertuğrul Ünal, Emre Ertuğan, Deniz Filiz, Mithat Aras, AK Parti: Nafiz Tanır, Özdemir Manavoğlu

SERİK: AK Parti: Enver Aputkan, Kemal Yıldırım, Ziya Yıldırım, Levent Konur, DSP: Mustafa Akın, Ahmet Kahya, İYİ Parti: Cengiz Büyükgebiz

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 20:41