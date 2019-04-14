Antalya BŞB'de ilk meclis tamam

YEREL seçimler sonrası Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi ilk kez toplandı. Toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Muhittin Böcek başkanlık yaptı. Siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği meclise Muhittin Böcek alkışlar eşliğinde girdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile birlikte 106 meclis üyesinin de katıldığı ilk toplantıda, seçilen belediye başkanları ve üyeler birbirini kutladı. Mecliste CHP'nin grup sözcülüğünü Deniz Filiz, AK Parti'nin sözcülüğünü Nafiz Tanır, İYİ Parti'nin sözcülüğünü Ertürk Yazar, MHP'nin sözcülüğünü Selçuk Senirli, DSP'nin sözcülüğünü Necati Topaloğlu ve tek üyesi bulunan Saadet Partisi'nden Mehmet Manavoğlu yaptı. Sözcüler, partileri adına gündem dışı konuşmalar yaptı. Oturumu, gözaltına alındıktan sonra adliyeden serbest bırakılan Cem Oğuz ve Cemil Böcek de izledi.

BÖCEK'TEN TÜREL'E TEŞEKKÜR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Muhittin Böcek meclisteki ilk konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti. Herkesin belediye başkanı olabileceğini belirten Böcek, 25 yıllık siyasi hayatında kimseyi ötekileştirmediğini kaydetti. 19 ilçe belediye başkanıyla Antalya'yı yöneteceklerini dile getiren Böcek, eski Başkan Menderes Türel ve ekibine teşekkür etti.

MHP SÖKÜLEN TABELASINI SORDU

Gündem dışı konuşmalarda MHP'li Selçuk Senirli, belediyede grup toplantılarını yaptıkları odadan MHP tabelasının kaldırıldığını belirterek, bunun gerekçesini Başkan Böcek'e sordu. Böcek ise grup toplantı odalarının yeniden düzenlendiğini, herhangi bir kasıt olmadığını söyledi. Muhittin Böcek, "MHP'ye ve Ülkücülere yanlışımız olmadı. Bunlara takılmayın, isteyerek böyle bir şey yapılmamıştır. Arkadaşlarım adına özür dilerim, gereği yapılacaktır" dedi.

DSP VE SP'DEN CHP'YE DESTEK

Aranın ardından komisyon üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı olduğu birlikler için üye seçimi yapıldı. Oylamalarda DSP ve SP'li üyelerin, CHP'nin teklifi yönünde oy kullandığı görüldü. Yeni dönemde başkanlık divanı, başkan vekilleri ve encümen şu isimlerden oluştu:

Başkanlık Divanı: Büşra Özdemir (CHP), Kerem Kaya Turan (CHP).

Başkan vekilleri: Deniz Filiz (CHP), Ramazan Özen (İYİ Parti).

Encümen üyeleri: Mesut Kocagöz (CHP), Mithat Aras (CHP), Şerafettin Özer (CHP) Büşra Özdemir (CHP), Mehmet Cengiz Büyükgebiz (İYİ Parti).

TOPLAM BORÇ AÇIKLANDI

Meclisin son maddesinde ise Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetimi, devam eden projelerde kullanmak üzere bankalardan 200 milyon kredi kullanmak üzere meclisten yetki istedi. Teklif maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Teklif maddesi görüşüldüğü sırada Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Selahattin Artun, 31 Mart 2019 tarihi itibariyle belediyenin borç miktarını açıkladı. Belediyenin iç ve dış borcunun toplam 4 milyar 312 milyon lira olduğunu kaydeden Artun, emanetlerde bekleyen borç miktarının ise 796 milyon lira olduğunu aktardı. Artun, belediyenin 403 milyon lira da alacağını söyledi. Komisyona sevk edilmesi teklif edilen maddeye AK Parti grubu ret kararı verdi. AK Parti grubunun bu kararına Böcek, "Bu borç, Muhittin Böcek'in borcu değildir" yanıtını vererek tepki gösterdi.

‘BÖLGEYE VE ALANYA’YA HAYIRLI OLSUN’

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına katılmak üzere Antalya’ya giden Yücel ve MHP'li meclis üyeleri, ilk olarak MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy başkanlığında yeni dönemin ilk Grup Toplantısı'nı gerçekleştirdiler. Daha sonra ekip olarak Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına katılan Yücel, "Komisyon üyelerinin belirlendiği yeni dönemin ilk toplantısının bölgeye ve Alanya'ya hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

ANTALYA BŞB İMAR KOMİSYONU'NDA 3 ALANYALI

Yeni dönemin ilk Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısını yaptıklarını belirten Millet İttifakı Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Demirci, "Geçtiğimiz 4 yılda olduğu gibi bu dönemde de meclisimizin kararıyla Bayındırlık ve İmar Komisyonu’nda yer aldım. Bu dönem imar komisyonunda Alanya'dan Adem Er, Mehmet Ali Kiriş ve diğer 6 arkadaşımızla birlikte çalışacağız. Antalya ve Alanya için başarılı bir çalışma dönemi geçirmeyi umuyorum. Allah yardımcımız olsun" dedi.