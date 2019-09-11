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Antalya BŞB Başkanı Böcek, başkanlar toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 30 şehrin Büyükşehir Belediye Başkanları bugün Külliye'de toplandı. Toplantıya katılanlar arasında CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de vardı.

POLİTİKA 11.09.2019, 16:04 11.09.2019, 16:09
Antalya BŞB Başkanı Böcek, başkanlar toplantısına katıldı
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CHP'Lİ büyükşehir belediye başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü öncesinde parti genel merkezinde toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davetine katılacağı açıklanan CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'ya geldi. Belediye başkanları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeden önce CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile toplantı yaptı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. Başkan Böcek, toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştı, ayak üstü sohbet etti.

#cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #Muhittin Böcek #CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
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