Antalya BŞB Başkanı Böcek, başkanlar toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 30 şehrin Büyükşehir Belediye Başkanları bugün Külliye'de toplandı. Toplantıya katılanlar arasında CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de vardı.
CHP'Lİ büyükşehir belediye başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü öncesinde parti genel merkezinde toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davetine katılacağı açıklanan CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'ya geldi. Belediye başkanları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeden önce CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile toplantı yaptı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. Başkan Böcek, toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştı, ayak üstü sohbet etti.
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