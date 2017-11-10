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Antalya AK Parti kadın kollarında görev değişimi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Antalya Kadın Kolları İl Başkanlığına atanan Tülay Beşkonak Özçay, görevi Esra Özkoç’tan devraldı

Antalya AK Parti kadın kollarında görev değişimi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Antalya Kadın Kolları İl Başkanlığına atanan Tülay Beşkonak Özçay, görevi Esra Özkoç’tan devraldı

10 Kasım 2017 Cuma 10:26
Antalya AK Parti kadın kollarında görev değişimi
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Antalya Kadın Kolları İl Başkanlığına atanan Tülay Beşkonak Özçay, İl Başkanlığında gerçekleşen tören ile görevi Esra Özkoç’tan devraldı.

Görev devir teslimlerinin en güzel örneklerinden birini yaşadıklarını belirten Özkoç, “Allah her başkana görevini böyle güzel şekilde teslim etmeyi nasip etsin. Antalya İl Kadın Kolları teşkilatı olarak partimize yakışır bir görev teslim töreni daha gerçekleştirdik. Görev aldığım dört yıl boyunca ekibimle birlikte elimden geldiği kadar partimize en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştım. Tüm teşkilat birimlerimizde olduğu gibi kadın kolları olarak üye sayımızı ciddi bir şekilde arttırdık. Davamızda önceliğin hizmet yarışı olduğunun bilincinde olarak her zaman çalışmalarımızı bir adım öne taşımayı asıl hedef olarak bildik” dedi.

Görevi devralan Tülay Beşkonak Özçay ise “Esra Özkoç dört yıl boyunca sürdürdüğü başkanlık ile gönüllerimizin başkanı olmuştur. Başkanlığı süresince Antalya’da birçok önemli seçim atlattık ve başarıya ulaştık. Bu tecrübesinden her zaman istifade edeceğimiz başkanımıza hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Önümüzde önemli bir 2019 seçim süreci var bunun için kadın kolları olarak hız kesmeden çalışmalarımıza başladık. Partimizin değişik kademelerinde görev yaptım. Kuruluşundan bu yana, başta, Kadın Kolları teşkilat başkanı, il ana kademe yönetim kurulu üyesi olarak çeşitli görevler aldım. Genel Merkezimizin kararı ile partimizin en büyük gurur kaynağı olan il kadın kolları başkanlığı yapacak olmanın heyecanı içerisindeyim. Bunun için üstlendiğimiz bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım, bu sadece görev değişikliği değil, büyük bir sorumluluktur. Hızlı bir şekilde kongrelerimizi tamamlayıp Antalyamız için şehrimizin kadınları için onların en iyi temsili için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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AntalyaAK Parti Kadın KollarıTülay Beşkonak ÖzçayEsra özkoç
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