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Ankette Özçelik lider

Yeni Alanya’nın internet sitesinde AKP’nin ardından CHP’nin Antalya Milletvekili Aday Adayları için de anket başladı. Anketin üçüncü gününde Murat Özçelik yine birinci oldu

Ankette Özçelik lider

Yeni Alanya’nın internet sitesinde AKP’nin ardından CHP’nin Antalya Milletvekili Aday Adayları için de anket başladı. Anketin üçüncü gününde Murat Özçelik yine birinci oldu

13 Mart 2015 Cuma 11:17
Ankette Özçelik lider
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AKDENİZ Bölgesi’nin en çok okunan haber internet sitesi olan www.yenialanya.com’da 21 Şubat’ta başlayan AKP’nin Antalya Milletvekili Aday Adayı anketinde ipi göğüsleyen isim, yüzde 55’lik oy oranı ile Övünç Özkan olmuştu. Yeni Alanya, 29 Mart’ta Antalya genelinde 40 bin üyenin katılımıyla önseçime girecek olan CHP’nin Alanyalı aday adayları için de bir anket çalışmasını 10 Mart Salı günü itibariyle başlattı. Bir dönem CHP Antalya İl Başkan Yardımcılığı da yapan CHP’nin genç kuşak isimlerinden Diş Hekimi Murat Özçelik, CHP’nin her dönem vazgeçilmez isimlerinden olan Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavir Mevlüt Güven ve 22. Dönem Antalya Milletvekili, emekli eğitimci Osman Özcan’ın yer aldığı anketin ilk gün olduğu gibi üçüncü gün galibi yine Murat Özçelik oldu. Yüzde 52 oranında oy alan Özçelik’i yüzde 25 ile Osman Özcan, yüzde 23 oy oranı ile Mevlüt Güven takip etti.
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Son Güncelleme: 13.03.2015 10:22
Anahtar Kelimeler:
Murat ÖzçelikYENİ AlanyaAnketAlanyaCHPPaylaşımMilletvekili
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