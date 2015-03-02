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Ankette kıyasıya rekabet

Yeni Alanya’nın büyük ilgi gören “AKP Vekilini Arıyor” başlıklı anketinde ilk günün galibi Övünç Özkan, geride kalan dördüncü günde de 1. oldu. Özkan’ı yine Ali Kiriş ile Hasan Uğur takip ediyor

Ankette kıyasıya rekabet

Yeni Alanya’nın büyük ilgi gören “AKP Vekilini Arıyor” başlıklı anketinde ilk günün galibi Övünç Özkan, geride kalan dördüncü günde de 1. oldu. Özkan’ı yine Ali Kiriş ile Hasan Uğur takip ediyor

02 Mart 2015 Pazartesi 16:40
Ankette kıyasıya rekabet
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7 HAZİRAN 2015 Genel Seçimleri'ne geri sayım başlarken, Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AKP) aday adaylığı başvuruları 20 Şubat Cuma günü itibariyle sona ermişti. Alanya'dan 8 ismin başvurduğu AKP'de 28 Şubat Cumartesi günü Antalya'da yapılan Temayül Yoklaması'ndan sonra  gözler şimdi 7 Nisan’da açıklanacak listeye çevrildi. Temayül Yoklaması’nda Antalya merkez ve 19 ilçeden gelen delegelerin önüne sandık konuldu ve hangi ismi listede görmek istedikleri soruldu. Peki, Alanya'da yaşayan, şehrin güzelliklerinin yanı sıra sorunlarını da yakından bilen seçmen, AKP'nin Antalya listesinde hangi ismi/isimleri görmek istiyor? Yeni Alanya'nın 21 Şubat Cumartesi itibariyle başlattığı “AKP Vekilini Arıyor” başlıklı ankete siz de katılın, tercihinizi yansıtıp listeyi hazırlarken AKP Genel Merkezi ve AKP Antalya İl Teşkilatı'na yol gösterin. Öte yandan Yeni Alanya’nın internet sitesinde başlayan ve aday adaylığı başvurusunda bulunan Ali Kiriş, Ferdi Çakar, Habibe Gülden Özdil, Hasan Uğur, Hüsnü Akçalıoğlu, Mustafa Başak, Ömer Kocaman ve Övünç Özkan’ın yer aldığı ankette ilk günde olduğu gibi onuncu günde de birinciliği Övünç Özkan aldı. Yüzde 53 ile birinciliğini sürdüren Özkan’ı yüzde 21 ile Ali Kiriş ve yüzde 8 ile Hasan Uğur takip etti. Ankette Ferdi Çakar yüzde 5, Hüsnü Akçalıoğlu ile Ömer Kocaman yüzde 4, Habibe Gülden Özdil yüzde 3, Mustafa Başak ise yüzde 2 oranında oy aldı. 8 Mart’ta sona erecek olan anketin sonuçları 9 Mart’ta Yeni Alanya aracılığı ile kamuoyuna duyurulacak.

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Son Güncelleme: 02.03.2015 15:40
Anahtar Kelimeler:
Ali KirişFerdi ÇakarHabibe Gülden özdilHasan UğurHüsnü AkçalıoğluMustafa BaşakÖmer KocamanÖvünç Özkan
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