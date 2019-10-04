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Ankara'da yoğun gün

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Ankara'daki makamında çok sayıda konuk ağırladı

POLİTİKA 04.10.2019, 00:49 04.10.2019, 00:50
Ankara'da yoğun gün
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CİBUTİ Yükseköğrenim ve Araştırma Bakanı Nabil Mohamed Ahmed'le görüşen Bakan Çavuşoğlu "Ülkemize gelen Cibutili burslu öğrenci sayısını daha da arttıracağız" dedi. Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretçileri arasında Filipinler, Fas ve Küba büyükelçileri de vardı.

#Alanyalı Dışişleri Bakanı #Mevlüt Çavuşoğlu #ankara
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