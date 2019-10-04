Ankara'da yoğun gün

CİBUTİ Yükseköğrenim ve Araştırma Bakanı Nabil Mohamed Ahmed'le görüşen Bakan Çavuşoğlu "Ülkemize gelen Cibutili burslu öğrenci sayısını daha da arttıracağız" dedi. Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretçileri arasında Filipinler, Fas ve Küba büyükelçileri de vardı.