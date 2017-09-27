Ankara için İnce iddiası

DEMİRTAŞ, sosyal medya hesabı Facebook'ta “Olabilir mi? Bilemem…” diyerek İnce'yle ilgili şunları yazdı: “İnce 2014 yılında da Ankara Büyükşehir için çok uğraşmıştı. Olamayınca da kıyameti koparmıştı. FOX TV'de Çalar Saat programını sunan gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olabileceğini söyledi. Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak düşündüğüne dikkat çekti ve ‘bunu yazın bir kenara' dedi.”

Demirtaş ardından da şu değerlendirmeyi yaptı: “Maalesef aynı sözümün arkasındayım. O günler için Mansur Yavaş doğru adaydı. Nitekim aldığı sonuç ortada… Ankara'ya o günler için Yalovalı İnce olmazdı. Aynen bildiğiniz kıyameti koparttı. Kişisel hırs ve beklentilerimiz, Türkiye zor günlerden geçerken ikinci planda kalmalıdır. Aday belli oluncaya kadar herkes aday olmak için çalışır, aday belli olduktan sonra da herkes o adayın arkasında partisinin başarısı için çalışır. Ben aday olamadım deyip, o da seçilmesin diye kıyameti koparmaz.”