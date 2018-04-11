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'ALTSO seçimlerinde MHP taraf tutmamıştır'

MHP'li Türkdoğan, "ALTSO seçimlerinde ne biz ne de Başkan Yücel herhangi bir tarafı desteklememiştir" dedi

'ALTSO seçimlerinde MHP taraf tutmamıştır'

MHP'li Türkdoğan, "ALTSO seçimlerinde ne biz ne de Başkan Yücel herhangi bir tarafı desteklememiştir" dedi

11 Nisan 2018 Çarşamba 00:17
'ALTSO seçimlerinde MHP taraf tutmamıştır'
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Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, turizm sezonunun başlaması nedeniyle esnaf ziyareti yaptı. Ekibiyle birlikte esnafın sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Türkdoğan, 4 Nisan'da yapılan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerinde kaybeden MHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Tuna'nın seçimi ikinci kez neden kaybettiği yönündeki soruları da yanıtladı. Teşkilat olarak bir yere aday olmadıklarını, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de aday olmadığını belirten Türkdoğan, "Mustafa Tuna'nın yanında başka siyasi partilerden de insanlar vardı. ALTSO seçim sonuçlarının politize edilmesine karşıyız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TürkdoğanALTSO
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