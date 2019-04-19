ALTSO Başkanı Şahin: 'Doğalgazın eli kulağında'

Ceren ŞAHİN

GÜNÜMÜZ itibariyle 12 kilogramlık ev tüpü ise 81,5 TL üzerinden alıcısıyla buluşurken, 45 kilogramlık sanayi tüpü ise 344 TL’ye ulaştı. Uzmanlar, 4 kişilik bir ailenin ev tipi bir tüpü, ortalama 1 ayda tüketeceğini söylüyor. Buna ek olarak şofben ile duş alınan evlerde, gelen elektrik faturasına enerji bedelinin yansıması 50 ile 100 TL arasında farklılık gösteriyor. Alternatif enerji seçeneklerinden olan doğalgaz kullanımında ise enerji bedelleri göz önüne alındığında ciddi bir fark oluşuyor. Tüp yerine doğalgaz kullanılan 100 metrekarelik bir evin mutfak ve banyoda harcadığı enerji bedelinin yaklaşık 20 lira olacağı açıklanırken, bu da yalnızca tüp fiyatı göz önüne alınsa dahi, 4 ayda bir tüpe tekabül ediyor. Yani banyoda harcanan enerji bedeli hariç, kullanım 4 katı oranında düşmüş oluyor. Alanya ekonomisinin lokomotifi turizm açısından konuyu değerlendiren sektör temsilcileri Yeni Alanya’ya konuştu. Yaklaşık 600 turistik tesisin bulunduğu Alanya’ya doğalgazın gelmesi yönünde çağrıda bulunan sektör temsilcileri, doğalgazın yalnızca turizmciler için değil Alanya’da yaşayan herkesin cebini rahatlatacağına dikkat çektiler.

‘2019-2020’DE DOĞALGAZ GELİR’

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, konuya ilişkin çalışmalarının karşılık bulduğunu ve gereken fiziki çalışmaların yapıldığını belirterek, 2019’da ya da 2020’de doğalgazın Alanya’ya geleceğini söyledi. Şahin, doğalgazın özellikle turizm sektöründe maliyetleri ciddi oranda düşüreceğine dikkat çektiği konuşmasında “Bakanlar Kurulu’nun kararıyla doğalgazın gelebilmesi için o ilçenin yüzde 60’ının BOTAŞ’a üye olması gerekiyor. Biz çalışmalarımız kapsamında doğalgazın Alanya’ya da gelebilmesi adına şehrin muhtelif yerlerine stantlar kurduk. O dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na, Menderes Türel ile birlikte el ele verdik ve 93 bin imza topladık. Alanya olarak doğalgazı istiyoruz dedik. Talebimiz karşılık buldu ve devlet planlamadan geçerek fiziki etik çalışmaları yapıldı. Bu yıl olmazsa gelecek sene doğalgazın Alanya’ya geleceğini düşünüyorum. Alanya’nın iklim koşullarından dolayı doğalgazın önemli olmadığını düşünebilirler ancak çevre temizliği ve ekonomik anlamda ucuzluk sağlaması bakımından son derece önemli bir husus. Maliyetin düşmesi ile Alanya’yı ekonomik anlamda canlandıracağını ve özellikle turizmde maliyetlere ciddi oranda etkisi olacağını düşünüyorum” dedi.

‘SADECE TURİZME DEĞİL, HERKESE YARAR’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, doğalgazın Alanya’ya hala ulaştırılamamış olmasının üzücü olduğunu vurgulayarak “Maliyetlerin yüksek oluşu turizmcileri zorluyor. Bizler mümkün olduğu kadar Belek’teki otellere eş değer bir hizmet veriyoruz. Veya Belek’teki otellere eş değer bir hizmet vermeye çalışıyoruz çünkü misafir memnuniyeti söz konusu. Turizm kötü geçen yılların ardından, son iki yılda kendini toparladıysa, bunda biz otelcilerin emeği ve gayreti var. Bizler bu süreçte hizmetten hiç ödün vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Maliyetlerimizin ana kalemlerinden enerjide tasarrufu sağlayacak doğalgazın gelmesi başta turizm sektöründe emek veren bizler olmak üzere, Alanya’da yaşayan tüm insanlara ilaç olacaktır. Ülkemizin birçok kenti doğalgaza ulaşmışken, en çok vergi veren Alanya’ya doğalgazın gelmemesi gerçekten çok üzücü. Devletten beklentimiz kısa süre içinde gereken programlamaların yapılarak Alanya’ya da bu hizmetin getirilmesi” ifadelerini kullandı.

‘DOĞALGAZ İVEDİLİKLE GELMELİ’

SKAL Alanya Başkanı Mehmet Nedanlı, turizmde ve ticarette ana giderlerin başında enerji olduğunu ifade ederek “Aslında geç kalınmış bir proje. Mehmet beyin girişimini sonuna kadar destekliyoruz. Çünkü ticaretteki ana giderlerimiz personel, ulaştırma ve enerji giderleri. Turizmde gelen misafirlerimizi memnun edebilmek adına personelden kaçılamayacağına göre, ulaştırma ve enerjide ne kadar kar edersek o kadar çok kazanırız. Doğalgazın da enerji maliyetlerimizi ciddi oranda düşüreceği bir gerçek. Bu noktada atılacak her türlü adım, turizm sektörünün rakip pazarlardaki rekabetini destekleyici olacaktır. Dolayısıyla ivedi bir biçimde doğalgazın Alanya’ya kadar uzanması, gelmesi son derece olumlu olacaktır” şeklinde konuştu.