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ALTSO Başkanı Şahin'den 'çekilirim' çıkışı

ALTSO seçimlerinde detaylar ortaya çıkmaya başladı. Mavi grubun "Listeleri esnafa dışarıda dağıtalım" dediği, Kırmızı grubun ise "Eğer listeler dışarıda dağıtılırsa biz seçimden çekiliriz" yanıtı verdiği iddia edildi

ALTSO Başkanı Şahin'den 'çekilirim' çıkışı

ALTSO seçimlerinde detaylar ortaya çıkmaya başladı. Mavi grubun "Listeleri esnafa dışarıda dağıtalım" dediği, Kırmızı grubun ise "Eğer listeler dışarıda dağıtılırsa biz seçimden çekiliriz" yanıtı verdiği iddia edildi

05 Nisan 2018 Perşembe 22:55
ALTSO Başkanı Şahin'den 'çekilirim' çıkışı
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerinin yapıldığı Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde ve içerisinde seçimlerin olduğu gün iki ayrı kriz yaşandığı ortaya çıktı. İddiaya göre birinci kriz, "kırmızı ve mavi listeler oy kullanacak esnafa salon dışında mı yoksa içeride mi verilsin" tartışmasından çıktı. Mavi listelerin sahibi Mustafa Tuna kanadının İlçe Seçim Kurulu'na başvurup listelerin esnafa salon dışında verilmesini istedikleri, ancak kırmızı listelerin sahibi Mehmet Şahin'in, "Eğer listeler dışarıda verilirse biz seçimden çekiliriz" dediği, bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu'nun "Listeler oy kullanma kabininde olacak" kararına vardıkları öğrenildi. Listelerin esnafa dışarıda verilmek istenmesinin altında, "mavi listeyi zarfa koyup kırmızı listeyi bize getirin, kime oy verdiğinizi bilelim" mantığının yattığı iddia edilse de, bu iddia kesinlik kazanmadı.
KABUL EDİLSE SEÇİM SONUCU DEĞİŞEBİLİRDİ
Mehmet Şahin ve ekibinin bu duruma itiraz ettiği ve listelerin giriş kapısı yerine oy kullanma kabininde olması yönünde talepte bulundukları öğrenildi. Şahin grubunun bu talebe onay vermesi halinde seçim sonuçlarının değişebileceği iddia edildi. Salondaki ikinci krizin ise giriş kapısı konusunda yaşandığı ortaya çıktı. 2013'ün Haziran ayında yapılan kongrede giriş kapısı olarak güneydeki kapı kullanılırken, son ana dek giriş kapısının yine güneyde olacağını düşünen Mustafa Tuna ve ekibi, Şoförler Odası binasının yanındaki boş dükkanları kiraladı ve tüm ikramlarla mavi çadırları o bölgeye konuşlandırdı. Ancak Mehmet Şahin ve ekibi giriş kapısı olarak güney yerine doğu kapısını tercih edince Tuna kanadının kiraladığı ve malzeme yığdığı tüm dükkanlar boşa düşmüş oldu. Tuna ve ekibinin son anda İlçe Seçim Kurulu'na başvurup giriş kapısının yerini değiştirme girişimlerinin ise başarısız olduğu gelen bilgiler arasında.

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ALTSO Başkanı ŞahinALTSOMaviKırmızı
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