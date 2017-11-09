'ALTAV bilinmez olmaktan çıktı'

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Mehmet Kural, önceki gün yapılan Alanya Tanıtım Vakfı (ALTAV) Genel Kurulu sonrası oluşturulan yönetimin tüm kesimleri temsil etmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. ALTAV'ın başkanlığını üstlenen MHP'li Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür eden Kural, "ALTAV'ın bir bilinmeyen olmaktan çıkarılması, toplum ile kucaklaşması en büyük etken olmuştur. İnanıyorum ki önceki dönemlerde görev alan arkadaşlar da son derece iyi niyetle ellerinden geleni yaptı. Ama son iki yılda yapılanların canlı tanığıyım. Kısıtlı imkanlarla olağanüstü özverili ve başarılı bir çalışma ortaya konuldu. Müthiş bir ekip çalışması var. Bu ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Yeni dönemin çok daha büyük başarılara imza atabilmek için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.