ALSAV Başkanı Yıldız aday adayı 

ALSAV (Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı) Başkanı, eski DYP Alanya İlçe Başkanlarından avukat İsmail Yıldız, Yeni Alanya'ya aday adaylığını açıkladı.
'Sisli Geceler', 'Kaygusuz Abdal' ve 'Kleopatra Alanya'da' adlı üç kitabı bulunan, iki de şiir kitabı yayınlayan İsmail Yıldız, AK Parti'den Antalya Milletvekili Aday Adayı olmak için yarın AK Parti Antalya İl Teşkilatı'na giderek başvuru yapacağını açıkladı.
Yıldız'ın halen yayına hazırladığı son kitabı Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da mensubu olduğu 'Çavuşoğlu' ailesini anlatıyor.
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