Alperen'lerden Ankara çıkarması

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur ve ekibi Ankara çıkarması yaptı. Uygur, "Alanya Alperen Ocakları olarak kutlu dergahta şehit Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında dualarla andık. Akabinde Büyük Birlik Partisi (BBP) 10. Olağan Kurultay'ı coşku içinde gerçekleştirerek Anıtkabir ziyaretimizi de yaptık. Türkiye Türkiye'den büyüktür. Kerkük Türk'tür, Türk kalacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi. Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) önceki gün yapılan 10. Olağan Büyük Kurultayı'nda Mustafa Destici yeniden genel başkanlığa seçildi. BBP'nin 10. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. 635 delegenin teklifiyle aday gösterilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 691 oyla tekrar Genel Başkan seçildi.