Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107802
ALTIN
151.841
DOLAR
3.7059
STERLİN
4.8817
EURO
4.3513
Yetersiz hijyen implant kaybına yol açabilir
Yetersiz hijyen implant kaybına yol...
Geleceğin süper besini: Hamam böceği sütü
Geleceğin süper besini: Hamam böceği...
Canan Karatay: Pastırma en sağlıklı et!
Canan Karatay: Pastırma en sağlıklı...
banner468

Alperen'lerden Ankara çıkarması

Alanya Alperen Ocakları, önce Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti, ardından BBP'nin 10. Kurultay'ına katıldı 

Alperen'lerden Ankara çıkarması

Alanya Alperen Ocakları, önce Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti, ardından BBP'nin 10. Kurultay'ına katıldı 

23 Ekim 2017 Pazartesi 17:02
Alperen'lerden Ankara çıkarması
banner404

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur ve ekibi Ankara çıkarması yaptı. Uygur, "Alanya Alperen Ocakları olarak kutlu dergahta şehit Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında dualarla andık. Akabinde Büyük Birlik Partisi (BBP) 10. Olağan Kurultay'ı coşku içinde gerçekleştirerek Anıtkabir ziyaretimizi de yaptık. Türkiye Türkiye'den büyüktür. Kerkük Türk'tür, Türk kalacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi. Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) önceki gün yapılan 10. Olağan Büyük Kurultayı'nda Mustafa Destici yeniden genel başkanlığa seçildi. BBP'nin 10. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. 635 delegenin teklifiyle aday gösterilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 691 oyla tekrar Genel Başkan seçildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alanya Alperen OcaklarıVedat UygurAlperen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika! CHP'li Vekil Aytun Çıray, istifa etti
Son Dakika! CHP'li Vekil Aytun Çıray, istifa etti
Hangi ünlü gazeteci Meral Akşener'in basın danışmanı oldu?
Hangi ünlü gazeteci Meral Akşener'in basın danışmanı oldu?
Son dakika! Gökçek muradına erdi, bugün Erdoğan'la görüşecek
Son dakika! Gökçek muradına erdi, bugün Erdoğan'la görüşecek

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim