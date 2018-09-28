‘Almanya ile yepyeni bir dönem başlıyor’

NEW York ziyaretini Türk gazetecilere değerlendiren, Arakanlı Müslümanlar konusunda İngiltere ve Fransa'nın ev sahipliğinde yapılan yemeğe katıldığını anımsatan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "New York’ta dünyadaki mazlumları da unutmadık” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Almanya olsun, diğer Avrupa ülkeleri ile olsun, ilişkilerimizi normalleştiriyoruz, geliştiriyoruz. Esasen biz söylüyoruz. Bu ülkelerle bizim hiç problemimiz yok, tarih boyunca da olmamıştır ama onlardan kaynaklanan çeşitli sorunlar yaşamadık değil. Bu sorunları geride bırakmak lazım. Bu konuda çeşitli çabalar da sarf ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Merkel ile yakın temasları var. Daha önceki Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, şimdi de Heiko Maas ile yoğun çaba sarf ediyoruz ve bu ziyaretin önemli bir dönüm noktası olacağını düşünüyoruz, ilişkilerde yeni sayfa açmak için” dedi. Hollanda ile karşılıklı büyükelçilerin atandığını ve artık o olumsuz günleri bir daha yaşamak istemediklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, yaşananların çok yanlış ve diplomaside görülmemiş olaylar olduğunu, bunlardan ders alınması gerektiğini ve tekrar yaşanmaması gerektiğini vurguladı.



Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 21:06