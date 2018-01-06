Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 7 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 6 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 6 Ocak 2018 Cumartesi
6 Ocak Günlük Burç Yorumu
Diş eti çekilmesi nasıl önlenir?
Diş eti çekilmesi nasıl önlenir?

Alman mevkidaşından Çavuşoğlu'na Türk çayı

Almanya'da bir dizi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşının evine misafir oldu

Alman mevkidaşından Çavuşoğlu'na Türk çayı

Almanya'da bir dizi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşının evine misafir oldu

06 Ocak 2018 Cumartesi 22:32
Alman mevkidaşından Çavuşoğlu'na Türk çayı
banner404

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi temaslarda bulunmak için Almanya'ya gitti.

Öğle saatlerinde bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel basın toplantısı düzenledi.

İLİŞKİLER İYİYE GİDİYOR
Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin konuşulduğu toplantıda her iki ülke de olumlu mesajlar verdi ve ilişkilerin düzeltilmesi temennisinde bulundu.

İKİ LİDERİN SICAK SOHBETİ
Gabriel, evinde ağırladığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile samimi ve sıcak bir havada gerçekleşen görüşmeye ait bir fotoğrafı Facebook hesabında paylaştı.

Fotoğrafta Bakan Çavuşoğlu'na çay ikram ederken görülen Gabriel ilk defa evinde yabancı bir bakanı ağırladı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlmanÇavuşoğluTürk çayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kumluca MHP Kadın Kolları'nda görev değişimi
Kumluca MHP Kadın Kolları'nda görev değişimi
Çavuşoğlu'ndan Almanya mesaisi
Çavuşoğlu'ndan Almanya mesaisi
CHP İl'de kongre zamanı
CHP İl'de kongre zamanı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim