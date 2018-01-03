Ali Takavüt: Alanya'nın il olacağını sanmıyorum

GÜNDEM değerlendirmesine ekonomiyle başlayan Takavüt, açıklanan enflasyon rakamı ile maaşlara gelen zamların orantısızlığına vurgu yaparak, “2017 yılı enflasyon rakamları bugün açıklandı. Yüzde 11.92’lik bu rakam vatandaşı canından bezdirmiş durumda. En çok artış ulaşımda olmuş. 2018 yılı zamlarıyla ilgili açıklama yapılırken hemen tüm yol, köprü ve değişik ulaşım ağlarının zamlanacağını söylediler. Yeni yapılan zamlarla ulaşımda çok sıkıntı çıkacak. 2018 yılı da vatandaş için zorlu bir yıl olacak. Özellikle emekliler için daha zor geçecek. Maaşlara ikinci altı ayda yapılacak zam oranı açıklanmıyor. Enflasyondan doğan farkın maaşlara yansıması gerekirdi" dedi.

‘İL OLACAĞIMIZI SANMIYORUM’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı'nın başlattığı "Alanya İl Olsun" başlıklı imza kampanyası hakkında konuşan Takavüt, “Belli bir kesimin dışında Alanya’nın il olmasına karşı çıkan yok. Ancak il olması için şehrin altyapısının buna uygun olup olmadığına bakılmalı. Eğer raporlar bir sıkıntı göstermiyorsa, hay hay, Alanya il olsun. Ama çok açık bir şekilde söylüyorum, Alanya’nın il olmasını isteyenlerin imza toplamasıyla bu iş olmaz. Seçim yaklaşıyor, yine il olma konusu gündeme getirildi. Alanya’nın kolay kolay il olacağını sanmıyorum" sözleriyle bu konudaki ümitsizliğini dile getirdi.

‘ÜLKE İÇ SAVAŞA SÜRÜKLENİR’

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları olduğunu duyuyoruz. Bunların seçim döneminde rol alacakları, istenmeyen bir sonuç çıkması halinde karışıklık yaratacakları yolunda yoğun söylentiler var" sözlerinin sorulması üzerine konuşan Takavüt, “Eğer böyle bir şey varsa, durum çok vahim. Ülke iç savaşa sürüklenir. Bunu asla kabul etmeyiz. Bunun örneğini şu an İran’da yaşıyoruz. İran bir iç savaşa doğru sürükleniyor. Orada dış güçlerin çok büyük etkisi var. Türkiye geçmişte bu tür şeyler yaşadı. Biz 80 öncesinde bunları yaşadık. Umarım bunlar sadece iddiadan ibarettir" ifadelerini kullandı.