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Ali Babacan'la ilgili ses getirecek iddia: Tarih belli oldu

AK Parti'den istifa eden ve yeni parti çalışmalarına başladığını ilan eden Ali Babacan'ın 15 Eylül'de basın açıklaması yapacağı iddia edildi.

POLİTİKA 05.09.2019, 10:18
Ali Babacan'la ilgili ses getirecek iddia: Tarih belli oldu
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GAZETECİ Fatih Altaylı, bugün Habertürk'te yayınlanan "Babacan'dan erken start gelebilir" başlıklı yazısında, AK Parti'den istifa eden ve çalışmalara başladığını ilan eden eski bakan Ali Babacan'ın 15 Eylül'de basın açıklaması yapacağını iddia etti.

"BASIN AÇIKLAMASI İÇİN ÜÇ AYRI YOL VAR"

Babacan'ın önünde, yapacağı basın açıklamasına ilişkin üç ayrı yol olduğunu söyleyen Altaylı, kamuoyunun tanıdığı, güvendiği birkaç gazeteciden soruların önceden alınması, saygın 4 gazetecinin katılacağı bir programda soruların yanıtlanması ya da manifesto kaleme alınması yollarının tartışıldığını belirtti.

"ABDULLAH GÜL, YENİ PARTİDE YOK"

Altaylı, Babacan ile ismi beraber anılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni partide yer almayacağını dile getirdi. Altaylı, Beşir Atalay'ın yeni parti çalışmalarına katılmadığını belirtirken; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ise sahnede, kamuoyu önüne çıkacak ekipte yer almayacağını söyledi. Altaylı, "Fikren, zihnen, ruhen var ama fotoğrafta yok. En azından şimdilik yok" dedi.

#Ali babacan #AK Parti
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