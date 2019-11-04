Ali Babacan bire bir bin kişiyle görüştü: Yeni parti tarihi belli oldu

AKP’DEN istifa ederek yeni parti hazırlıklarına başlayan eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan cephesinde partinin kuruluş sürecine ilişkin Babacan önderliğindeki partinin aralık ayının sonunda kurulacağı belirtilirken, yeni oluşumun kurucular kurulunun renkli isimlerden oluşacağı bildirildi.

Duvar’dan Özlem Akarsu Çelik, Babacan ekibiyle yaptığı görüşmeyi aktardığı bugünkü yazısında, yeni partinin kurulum çalışmalarına belirlenen olağan takvim süreci çerçevesinde devam edildiğini yazdı.

AKP’Lİ İSİMLERİN YER ALMAYACAĞINA YALANLAMA

Babacan ekibinin, bazı haberlerde yer alan “kurucular kurulunda geçmişte AKP ’de yöneticilik veya milletvekilliği yapmış isimlerin veya hâlihazırda milletvekili olanların yer almayacağı” yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

‘RENKLİ BİR TABLOYLA KARŞILAŞACAKSINIZ’

Yazıda ayrıca, yeni partinin kurucular kuruluna ilişkin siyasi yelpazesinin ne olacağı sorulan Babacan ekibinin“Renkli bir tabloyla karşılaşacaksınız. Kurucu yapının oluşuna katkı sunanlara bakınca insanlar kendisini asli kurucu unsur gibi hissedecek” yanıtını verdiği belirtildi.

‘BABACAN'IN PARTİSİNE İLGİ BÜYÜK’

Babacan’ın kuracağı partiye ilginin büyük olduğunu iddia eden Akarsu, “Öyle ki, Babacan’ın bire bir yaklaşık bin (1000) kişiyle görüştüğü, bir o kadar da bekleyen olduğu ifade ediliyor. Her bir görüşmenin yaklaşık bir, bir buçuk saat sürdüğü belirtiliyor. Babacan görüşmelere devam ediyor ama kuruluş için planlanan takvimde sona yaklaşıldığından, kısa süre içinde görüşmelere nokta konulacağı ve partinin kuruluşundan sonra katılımların sürebileceği yorumu yapılıyor” ifadelerini kullandı.

‘ARALIK AYI SONUNDA KURULACAK’

Yazıda, kurucular kurulunun tam kadro netleşmesi için görüşmelerin tamamlanmasının beklendiği belirtilen partinin kuruluş tarihine ilişkin Babacan cephesinden verilen bilgi Akarsu tarafından şu şekilde aktarıldı:

“Bir kez daha ‘öngörülen tarih nedir?’ diye sordum. Şu cevabı aldım: Parti aralık ayı sonunda, planlandığı gibi kurulacak.”