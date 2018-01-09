‘Alanya’ya il olma sözü vermedik’

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantıda, hafta sonu Afyon’da yapılan üç günlük İstişare ve Değerlendirme Kampı’nı değerlendiren Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, bölge halkının tepkisini toplayan Yeni Çevreyolu’yla ilgili açıklamalarda bulundu. Alanya’nın gündeminden düşmeyen il olma konusuna da değinen Toklu, “Vatandaşa vermiş olduğumuz bir il sözü yok. Şu anda hükümetin gündeminde herhangi bir ilçeyi il yapmak da yok" dedi.

'KAMPTA 2018'İ DEĞERLENDİRDİK'

Afyon kampında 2018 yılında Alanya’ya yapılacak yatırımlar hakkında fikir alışverişi yaptıklarını söyleyen Toklu, “Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşler Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirmiş olduğumuz İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda 2019 seçimleri sürecini ve 2018 yılı içerisinde teşkilat olarak yapacağımız çalışmaları değerlendirdik" dedi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne kazandırılan iki yeni fakülte konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür eden Toklu, iki yeni bölümün açılmasıyla ilgili müjdeyi Sayın Çavuşoğlu verdi. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Alanya’ya, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi de Gazipaşa’ya açılacak. Sayın Çavuşoğlu geçmiş dönemlerde bu sözü vermişti. Sözünü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

'ÜSTGEÇİDİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Açıldığı günden beri Alanya’nın gündeminden düşmeyen ve pek çok soruna sebebiyet veren, Hacıbaba Caddesi’ni çevreyoluna bağlayan yeni yolu da değerlendiren Toklu, “Alanya Çevreyolu’nun yapımı devam ediyor. İlk 3,5 kilometrelik etabı vatandaşın kullanımına açıldı. Biz bu süreçte Karayolları ve Büyükşehir ile koordineli bir şekilde yapım sürecini takip ettik. Karayolları ile birlikte yapmış olduğumuz çalışma neticesinde üstgeçit gerekli görüldü. Karayolları tarafından 12. ayın 6’sında Alanya Belediyesi’ne üstgeçidin nereye yapılacağına dair uygunluk yazısı gönderildi. Konunun takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

