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‘Alanyaspor’un yanındayız’

Genç Alanya ekibi Alanya protokolünü ziyaret etti

‘Alanyaspor’un yanındayız’

Genç Alanya ekibi Alanya protokolünü ziyaret etti

17 Eylül 2013 Salı 16:57
‘Alanyaspor’un yanındayız’
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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Şefik Türktaş’a destek vermek için kurulan Genç Alanya ekibi, seçim çalışmalarına Alanya protokolünü ziyaret ederek devam etti. Sabah saatlerinde Alanya Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Çertinkaya ile başlayan ziyaret serisi, Alanya Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor İsmail Başaran, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve son olarak Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir’i ziyaret ile sona erdi. Genç Alanya ekibi Basın Sözcüsü Gökhan Sipahioğlu, Alanyaspor’un Alanya için çok önemli bir marka olduğunu söyledi.
‘TAKIMIMIZI YALNIZ BIRAKMAYIN’
Sipahioğlu, “Genç Alanya ekibi olarak öncelikle başkanımıza ve yönetimine başarı dilemek, yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etmek için ziyaret ettik. Şehrimizin marka değeri Alanyaspor’a katkı sağlayacak hususları istişare ettik. Kentsel kalkınmada spora vereceğimiz desteğin artması spor turizminde Alanya'nın bir adım öne çıkması demektir. Bunun sonucunda şehrimizin ekonomik yapısı ve sosyokültürel yapısı da zenginleşir” dedi. Bu hafta oynanacak Alanyaspor Altınordu karşılaşmasında takımı yalnız bırakmayacaklarını da söyleyen Sipahioğlu, “Alanya’da yaşayan genç arkadaşlarımızı bu maçta aramızda görmekten mutluluk duyarız” diye konuştu.


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Son Güncelleme: 17.09.2013 16:59
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporGenç AlanyaDestekşefik Türktaş
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