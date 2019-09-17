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'Alanyaspor süper ama stat berbat'

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Alanyaspor’un 3-1 kazandığı Fenerbahçe maçının ardından stadyumdaki sorunlara dikkat çekti

POLİTİKA 17.09.2019, 22:51
'Alanyaspor süper ama stat berbat'
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Ramazan ÖZDEMİR

İYİ Parti İlçe Başkanı Yüce Apaydın açıklamasında, “Şampiyonluğun favorisi olarak görülen Fenerbahçe'yi hepimizin izlediği gibi çok güzel bir futbol oynayarak 3-1 mağlup ettik. Temennimiz şehrimizin markası olan, ülkede bizim reklamımızı en iyi yapan Alanyaspor’un ligi sonuna kadar götürmesi ve şampiyonlukta iddialı bir şekilde yarışı sürdürmesi. Buna yürekten inanıyoruz ve takımımızı tebrik ediyoruz. Dünkü sevincimizin yanında özellikle maçtan sonra çektiğimiz sıkıntı tüm Alanyalılar tarafından görüldü. Çünkü stada ulaşım büyük bir sorun. Otopark sorunu keza çok büyük bir problem. Biz Alanyaspor'un hak ettiği yerde olduğuna inanıyoruz fakat stadın ve çevresinin altyapı anlamında yetersiz olduğunu, Alanyaspor'un çok daha iyi şartları hak ettiğini, seyircimizin de çok daha iyi şartlarda Alanyaspor’u izlemeyi hak ettiğini söylüyoruz. Bir an önce yetkililerden altyapı çalışmalarını yaparak, Alanya seyircisine hak ettiği değeri vermesini istiyoruz" diye konuştu.

#İyi Parti İlçe Başkanı
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