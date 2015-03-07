"Alanya'nın hizmetkarıyım"

Alper KUTAY

7 HAZİRAN’DA yapılacak genel seçimlerde AKP'den Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Hüsnü Akçalıoğlu, çalışmalarına devam ediyor. Akçalıoğlu bu sabah Alanya'da görev yapan muhtarlarla Alanya Öğretmenevi'nde düzenlenen kahvaltıda buluştu. Muhtarların isteklerini ve sorunlarını dinleyerek adaylık sürecinde kendisine destek vermelerini isteyen Akçalıoğlu, “Alanya’nın gönül dostları, toplumun günlük kahrını çeken, ilim, irfan sahibi dostlarım olan muhtarlarla birlikte kahvaltımızı yaparak onların dualarıyla güne başladım. Bugüne kadar çok tecrübeler edindiğim ve öğrendiğim muhtarlarla Alanya’ya bundan böyle yapılacak projeler üzerine sohbet ettik. Onların bir kardeşi olarak her zaman ulaşılabilir bir emir erleri olarak Alanya'ya dolu dolu hizmet edeceğimi ifade ettim. Muhtarlarımızdan pozitif elektrik aldım. Bu duygularla desteklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonra bir ve beraber bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sağ olsunlar, var olsunlar” dedi.

‘İKİ ÜNİVERSİTE MEZUNUYUM’

Alanya’da doğup büyümesi ve şu ana kadar Alanya’da halkla iç içe, dip dibe yaşaması, şehrin sorunlarına ve çözüm yollarına vakıf olmasının kendisini bir adım öne çıkardığını belirten Akçalıoğlu, “Alanya’nın bağrından çıkan öz evladı olarak hayatımı Alanya’nın hizmetine adadım” diye konuştu. Gençlik kollarından itibaren son 20 yıldır siyasetin içinde piştiğini, son 10 yılda İl Genel Meclis Üyeliği de yaparak Gazipaşa Kaladran’dan Kaş Kınık'a kadar ayak basmadık köy ve mahalle bırakmadığını belirten Akçalıoğlu, “Köylerin altyapı sorunlarını biliyorum. Alanya Belediye Meclisi’nde görev yaparken şehrin sorunlarına da vakıf oldum. AKP’nin Antalya’da düzenlediği Siyaset Akademisi programlarının hepsine katıldım. Antalya birincisi olarak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden birincilik plaketi aldım. Selçuk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin yanı sıra Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü’nü bitirdim” dedi.