Alanya’nın dinamiklerinden Çavuşoğlu’na tebrik yağdı

Alper Kutay

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, duymuş oldukları gururu ifade ederek “Sayın bakanımızın Japonya’nın en yüksek devlet nişanı olan ‘Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu’nu alması tüm vatandaşlarımız gibi bizleri de mutlu etti. Bir kez daha gururlandık. İnşallah başarıları daim olur. Bu ve buna benzer sevinçleri hem ülkemize hem de hemşerileri olarak bizlere yaşatmaya devam eder” dedi.

‘HER ZAMAN GURUR KAYNAĞIMIZ OLDU’

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da MHP İlçe Teşkilatı olarak memnuniyetlerini aktararak, “Alanya’mızın gururu Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, her zaman ifade ettiğimiz gibi dış politikadaki duruşuyla bizi gururlandırmakta ve mutlu etmekte. Japon İmparatoru’nun kendilerine layık gördükleri en üst düzeydeki devlet nişanı, bizleri bir kez daha gururlandırdı. MHP olarak Alanya’mızdan bir ağabeyimizin Türkiye Cumhuriyeti devletinin dışişleri bakanlığı gibi önemli bir görevi yürütmesinden dolayı son derece memnunuz. Bu vesileyle Sayın Mevlüt Çavuşoğlu beyefendiyi bir kez daha kutluyoruz. Cenabı Allah, büyük Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti devletine hizmet noktasında kendisinin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

CHP’DEN ÇAVUŞOĞLU’NA TEBRİK

Bakan Çavuşoğlu’nun Alanya’yı gururlandırdığını ifade eden CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Ülkemiz için son derece gurur veren bir olay. Yanı sıra bölgemiz ve Alanya’mız için de aynı şekilde. Bizler de Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gurur duyduk” diye konuştu. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ise Bakan Çavuşoğlu’nun siyaset üstü bir şahsiyet olduğunu belirterek, “Darmadağın olan dış politikayı kısa sürede toparladı, olumsuzlukları Türkiye lehine çevirdi. Bir Alanyalı olarak kendileriyle gurur duyuyoruz. Yerel siyasete, vatandaşa tepeden bakmayan ender üst düzey isimlerden. Herkese eşit mesafede oluşu da takdire şayan. Bu durum İyi Parti olarak bizim aleyhimize ama bizler Sayın Bakan’la gurur duyuyoruz, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

‘SAYIN BAKANIMIZLA GURUR DUYUYORUZ’

Bakan Çavuşoğlu’nun yakın dostu olan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin de Twitter hesabı üzerinden Bakan Çavuşoğlu’na teşekkürlerini sundu. Başkan Şahin, “Japonya’nın en yüksek devlet nişanı olan ‘Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu’na layık görülen Alanya’mızın gururu Dışişleri Bakanı’mız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile bir kez daha gurur duyduk, tebrikler Sayın Bakanım” ifadelerine yer verdi.

‘BU GURUR TÜM TÜRKİYE’NİN’

Bakan Çavuşoğlu’na bir tebrik mesajı da Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’den geldi. Dim, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanlığı yapan ilk ve tek Türk parlamenter olarak tarihe geçen Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na 61 yıl sonra ilk kez bir Türk politikacı olarak Japonya'nın en yüksek devlet nişanı olan ‘Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu’ törenle takdim edildi. Bu gurur tüm Türkiye’nin” dedi.