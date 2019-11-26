‘Alanya’nın CHP yönetimi Başkan Böcek’e çok uzak’

SEÇİLMESİ halinde bu eksiklikleri gidereceğinin sözünü veren Çorbacı, “Delege listelerinde birçok isim aynı. Bu nedenle delege seçimine gerek yoktu. Uzlaştırıcı bir delege yapısı istedik ama diğer başkan adayı Ömer Zavlak ve Coşkun Karadağ bu öneriye yanaşmadı. İkisi de ortak liste önerimize sıcak bakmayınca mecburen ben de delege listemi çıkarmak zorunda kaldım" dedi.

‘KARADAĞ ÖNDE GİDİYOR DEMEK YANLIŞ’

Delege seçimlerini Coşkun Karadağ'ın önde bitirdiğine dair bir algı yaratıldığını söyleyen Çorbacı, "Sanki beyaz liste aldı, açık ara gidiyor gibi bir durum gözüküyor. Sayısal olarak önde gidiyor ama delegenin yine yüzde 80'i aynı. Beyaz listenin 1. çıktığı mahallelerde kırmızı ile mavi listeyi topladığımız zaman beyaz listeyi geçiyor. Orada da ortak isimler var. Seçimlerde sandık başında duran isimler ve mahalle başkanları taraf tuttu. Masa başında tüzük gereği mevcut yönetime yakın isimler görev aldı. Üyeleri delege seçiminde yönlendirdiler” diye konuştu.

‘YÖNETİM GENÇ VE TECRÜBELİ OLACAK’

İlçe başkanı seçilmesi halinde genel seçimde Alanya'dan ilk 3 içerisinde milletvekili olacağının sözünü veren Çorbacı, "Yeni bir ekiple, genç, dinamik ve tecrübeli isimlerle beraber güzel bir yönetim hazırlayıp alamadığımız Alanya Belediyesi'ni kazanacağız. Yönetime kimleri yazacağımı şu anda açıklamam. Yol arkadaşlarımızın yarısı belli. Ciddi görüşmeler yapıyoruz. İnce eleyip sık dokuyorum. Yönetimde tecrübeli isimler de olacak, gençler de. Kırsala ağırlık vereceğiz. Mevcut yönetim görevini tam anlamıyla yapamıyor. Eğer yapmış olsalardı ne ben ne de Ömer Zavlak aday olarak çıkardık. Ben bu görevi daha iyi yapabileceğime inanıyorum. Bu yüzden aday oldum. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile CHP İlçe Teşkilatı arasında kopukluk var. Bu kopukluğu göreve gelince gidereceğim” dedi.