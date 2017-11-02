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Alanyalı Uysal Türkiye'nin önemine değindi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, enerji sektöründe doğalgazın bir ısınma kaynağı olmasının ötesinde insan hayatında konforu yükselten bir unsur olduğunu belirterek, "Türkiye, doğalgazın geçişi noktasında Asya ile Avrupa arasındaki köprüdür" dedi

Alanyalı Uysal Türkiye'nin önemine değindi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, enerji sektöründe doğalgazın bir ısınma kaynağı olmasının ötesinde insan hayatında konforu yükselten bir unsur olduğunu belirterek, "Türkiye, doğalgazın geçişi noktasında Asya ile Avrupa arasındaki köprüdür" dedi

02 Kasım 2017 Perşembe 21:40
Alanyalı Uysal Türkiye'nin önemine değindi
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Haber: Alper KUTAY

HALİÇ Kongre Merkezi'nde düzenlenen "7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı" açılışında konuşan Alanyalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, doğalgaz denilince ilk akla gelen kuruluşun İGDAŞ olduğunu, bu kurumun ülkenin geleceği, vizyonu ve ufku sayesinde önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Enerji sektöründe doğalgazın bir ısınma enerjisi olmasının ötesinde insan hayatında konforu yükselten bir unsur olduğunu dile getiren Uysal, "Türkiye, doğalgazın geçişi noktasında da Asya ile Avrupa arasında bir köprü haline geldi" değerlendirmesini yaptı. Yıllardır düzenlenen enerji kongre ve fuarlarında bir araya gelen uzmanların, doğalgazın geleceği, ülkenin bu konudaki rolünü, yatırımlarının çeşitlendirilmesini konuşup çözüm üretmeye çalıştığını bildiren Uysal, "Doğalgaz ekipmanlarının yüzde 95'inin yerli olması sevindirici. Bunun ötesinde Ar-Ge adına da yapılması gereken birçok şey olduğunu düşünüyorum. Yeni dönemde kullanılacak ekipmanların da Türkiye'den yerli olarak çıkması önemli. Bu manada da İGDAŞ'a önemli görevler düştüğünü düşünüyorum. Gerçi İstanbul'un sorunlarının çözümü noktasında İGDAŞ üzerine düşeni yapıyor" diye konuştu.
 

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İstanbul Büyükşehir BelediyeMevlüt UysalDoğalgazın
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