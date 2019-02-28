Alanyalı Uysal İğneli Fıçı’da Dim’in sorularını yanıtladı

ALANYA'NIN yeni nesil televizyon kanalı Dim TV’de (dimtv.tv) ekranlara gelen ‘İğneli Fıçı’, bu kez ‘Özel’ yayınıyla Alanyalı İstanbul BŞB Başkanı Mevlüt Uysal’ı konuk etti. Duayen gazeteci Mehmet Ali Dim, İstanbul BŞB Başkanlık Makamı’ndan canlı yayınlanan programla Uysal'ı Alanyalılar ile buluşturdu. Dim'in sorularını yanıtlayan Uysal, çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Uysal’ın açıklamalarından satır başları:

‘SİYASET UZUN SOLUKLUDUR’

Siyasetin uzun soluklu olduğunu ifade eden Uysal “Yetkili kurumlarımız, liderimiz nerede görev verirse biz o görevi ifa etmeye hazırız. Çünkü siyasetin kuralı budur. Şahsım adına baktığımız zaman belediyecilik daha aktif ve hareketli olabileceğiniz bir alan. Dolayısıyla ben belediye başkanlığını tercih ederim. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin sormuş olduğunuz soruya gelirsek, Alanyalı hemşehrilerimiz zaten bizleri tanıyor. Eğer memleketime gidecek olursam beni Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil Mevlüt Uysal kimliğiyle görmek isterler” dedi.

UYSAL’DAN ALANYA’YA 48 DERSLİKLİ OKUL

Alanya’ya kazandırdığı 48 derslikli okula ilişkin bilgiler veren Uysal “Ben Alanya çocuğuyum. Her ne kadar eğitimim dahilinde 1983 yılında İstanbul’a gelmiş olsam da Alanya’da yaşadığım çok güzel anılarım var. Alanya’mız yapısı itibariyle yamaçlardan oluşuyor. Bizler köyümüzden, bulunduğumuz yerlerden okulumuza gidebilmek adına bisiklet kullanırdık. Bisikletle okulumuza gitmek kolaydı belki ama dönmek zordu. Bizler bunları yaşadığımız için daha evvel okul alanı olarak planlanan ve hazineye devri yapılan araziye bir okul kompleksi yaptırmak istedik. 24 ortaokul ve 24 de lise dersliği olmak üzere 48 derslikli bir okul olacak. Yaklaşık 20 dönüme yakın bir alan üzerine kurulacak bu kompleks kapsamında okulla birlikte camii ve yaklaşık 150 kişilik bir de yurt da yapılacak” ifadelerini kullandı.

‘ALANYA’DA SİYASET YAPMAYI DÜŞÜNMEDİM’

Alanya’da siyaset yapmayı düşünmediğini ifade ederek “Az evvel de belirttiğim gibi İstanbul’a 1983 yılında geldim. Sonrasındaki Alanya ziyaretlerimi ise bayramlarda gerçekleştirdim. Alanya siyasetinde aktif rol alan akrabalarımız oldu. 35 yıldır İstanbul’da siyasetin içerisindeyim. Fakat ‘Alanya'da siyaset yapmayı düşündünüz mü?’ derseniz, açıkçası düşünmedim” şeklinde konuştu.

‘ANTALYA’DA TÜREL, ALANYA’DA YÜCEL KAZANACAKTIR’

Alanya’da yaşanan seçim sürecini Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında değerlendiren Uysal “Şu anda ittifaklar kuruldu. Cumhur İttifakı çerçevesinde Alanya’da aday gösterilen Adem Murat Yücel’in hizmetlerine ilişkin herhangi bir şikayet yok. Güzel hizmetler yapan bir arkadaşımız. Ben kendisinin kazanacağını düşünüyorum. Alanyalı hemşehrilerimiz en doğru kararı verecektir. Antalya'ya geldiğimizde ise Menderes Türel'in yaptığı hizmetler ön planda. Dolayısıyla Antalya’da da herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağı ve milletini hizmeti seçeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘ÇAVUŞOĞLU ÜLKEMİZE VİZYON KAZANDIRDI’

Uysal Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun gurur kaynağı olduğunu ifade ederek “Türkiye Dışişleri Bakanı’mızın fonksiyonu ile geçmiştekiler aynı değil. Mevcut Dışişleri Bakanı’mız Mevlüt Çavuşoğlu’na gerçekten teşekkür ediyoruz. Çünkü bakanımız ülkemize vizyon kazandırdı. Özellikle Türkiye’nin etrafında yaşanan sıkıntıları gördüğümüzde Dışişleri Bakanı’mız Mevlüt Çavuşoğlu’nun süreci ne derece iyi yönettiğini görebiliyoruz. Kendisiyle her daim gurur duyuyoruz” dedi.