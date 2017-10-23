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Alanyalı ülkücüler Antalya'ya gitti

Alanya Ülkü Ocakları, Antalya'da gerçekleştirilen İlçe Ocak Başkanları ve yöneticilerinin iştirak ettiği Genişletilmiş İstişare Toplantısı'na katıldı

Alanyalı ülkücüler Antalya'ya gitti

Alanya Ülkü Ocakları, Antalya'da gerçekleştirilen İlçe Ocak Başkanları ve yöneticilerinin iştirak ettiği Genişletilmiş İstişare Toplantısı'na katıldı

23 Ekim 2017 Pazartesi 23:42
Alanyalı ülkücüler Antalya'ya gitti
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ülkü Ocakları yönetimi, Antalya'da Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İlçe Ocak Başkanları ve yönetimleri toplantısına katıldı. İl Ocak Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu başkanlığında yapılan toplantıya katılan Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu ve ekibine, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'un talimatları iletildi. Öte yandan Alanya Ülkü Ocakları Etüt Merkezi'nde dersler resmen başladı. Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, "Kıymetli Alanya halkı. Bilgili, donanımlı ve 2023 Türkiye'sinin lider kadrolarının yetiştiği Ülkü Ocakları'nda 2017-2018 eğitim öğretim yılı boyunca 16.00-17.30 saatleri arası, Salı günü İngilizce, Çarşamba günü Matematik, Perşembe günü Türkçe ve Cuma günü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ücretsiz olarak verilecek. Tüm öğrencilerimiz etütlere katılabilecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Ülkü OcaklarıAntalyaİlçe Ocak Başkanları
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